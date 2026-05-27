Паразит у печінці замаскувався під рак: у Львові лікарі провели складну операцію чоловіку

Юлія Відміцька
Лікарі врятували життя 55-річного Любомира
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook
Лікарі розповіли, як паразит у печінці пацієнта замаскувався під рак та проріс майже до серця

У Львові лікарі провели складну операцію з порятунку 55-річного пацієнта, який мав незвичний діагноз. Печінку чоловіка майже зруйнував паразит, який замаскувався під рак. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис першого медичного об’єднання Львова.

Львів’янин Любомир п’ять років тому звернувся до лікарів, коли його шкіра різко пожовтіла. Йому діагностували рак печінки останньої стадії. Тоді медики заявили, що не вони не зможуть допомогти Любомиру. «Мені казали, що це вже все. кінець. Мене не врятувати. Фактично мене відправили додому вмирати, якби це не звучало. Так я жив із цією думкою, аж поки час йшов, а я живий. Вирішив шукати далі порятунку», – розповів львів’янин.

Проте лікарі з Києва виявили, що в Любомира немає раку та діагностували йому альвеококоз печінки. «Це тяжке захворювання, що спричинене альвеококом – паразитом, який проникає в організм фекально-оральним шляхом, уражає та руйнує печінку й судини, а далі поширюється на прилеглі тканини та органи. Врятувати Любомира могла трансплантація печінки», – пояснили лікарі.

Любомир з лікарями, які врятували йому життя
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Пацієнт чекав на новий орган, а його стан лише погіршувався. Тоді лікарі зі Львова вирішили розглянути альтернативу трансплантації, а саме операцію з видалення всіх уражених паразитом ділянок. Операція виявилася складною, оскільки паразит уразив шість сегментів печінки з восьми можливих та інші важливі частини органу. До того ж захворювання досягло перекарду – серцевої оболонки.

«Ми пішли на ризик. Резекція печінки у випадку Любомира має дуже шалені ризики. Аби це мінімізувати, ми вирішили оперувати спільно з нашими добрими колегами з Інституту Шалімова. І для наших команд це була дуже важка реконструктивна операція», – сказав завідувач відділення хірургії та жовчних проток Олег Гузій.

У Львові лікарі провели складну операцію чоловіку
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Операція тривала близько 12 годин, лікарям вдалося врятувати життя Любомиру. Подібні операції в Україні проводилися у двох медичних закладах Києва.

«Під час операції ми тимчасово відключили печінку від кровообігу та охолодили орган спеціальним консервувальним розчином, аби захистити її тканини. Далі виконали резекцію шести сегментів печінки. Завдяки тому, що один із сегментів за час хвороби значно збільшився, нам вдалося радикально видалити великий обсяг уражених тканин і водночас зберегти функцію органа. Наступним етапом стала ластика лівої печінкової вени, нижньої порожнистої та лівої портальної вени, а також реконструкція жовчних проток. Завершили операцію пластикою діафрагми, адже паразит уразив її та вже поширився до перикарда. Це було надзвичайно складне втручання», – розповів завідувач відділення трансплантації та хірургії печінки Інституту Шалімова Олександр Гриненко.

Любомир після операції подякував своїм лікарям: «Безмежно вдячний усім лікарям, адже ви врятували мені життя».

Нагадаємо, лікарі-урологи університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького провели унікальну операцію, видаливши з сечового міхура пацієнтки ртутний термометр, який перебував там протягом восьми років.

