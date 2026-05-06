100-річна мешканка Англії розкрила три головні секрети довголіття (фото)

100-річну довгожителька зізналася, що робить її щасливою

Соня Бернс у 2026 році відзначила своє 100-річчя. Жінка дала інтерв’ю до дня свого народження та назвала секрети довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Jwishnews.

Соня Бернс народилася 23 лютого 1926 року в Шордичі (Лондон). З 1982 року жінка мешкає в місті Весткліфф-он-Сі в Англії. До пенсії довгожителька мала власний паб Brookside Tavern в Іствуді, де і працювала. Протягом 44 років Соня Бернс була одружена з Джеком Бернсом. Він пішов із життя в 66 років. Сьогодні 100-річна довгожителька має трьох дітей, шістьох онуків та 10 правнуків. За словами жінки, саме родина робить її молодшою.

Соня Бернс народилася 23 лютого 1926 року

Соня Бернс зізналася, якби вона могла прожити життя ще раз, то нічого не змінювала. «Я насолоджувалася своїм життям і вірю, що все відбувається так, як має бути», – сказала жінка.

Соня Бернс зі своїми дітьми, онуками та правнуками в день свого народження

На думку 100-річної Соні Бернс, секрет довголіття криється в гарних генах, позитивному мисленні та удачі. А щасливою довгожительку роблять її рідні та близькі. «Я справді не думаю, що існує якийсь секрет довгого життя. Я вважаю, що це просто удача: хороші гени, позитивне мислення і удача», – зазначила Бернс.

Соня Бернс назвала секрети свого довголіття

100-річну мешканку Великої Британії запитали під час інтерв’ю, яка подія за останні роки найбільше на неї вплинула. Відповідаючи на це питання, вона згадала про смерть принцеси Діани. «Я пам’ятаю, що смерть принцеси Діани була дуже сумним часом, думаю, багато людей це відчули», – додала пенсіонерка.

