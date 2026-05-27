Тренує волейбольну команду у 86-років. Чоловік із Чернігівщини поділився секретами довголіття

Пенсіонер розповів, що допомагає йому підтримувати здоров’я

Анатолій Федорченко з Любеча, що в Чернігівській області, у свої 86 років самотужки копає город та навіть тренує волейбольну команду. Довгожитель продовжує вести активний спосіб життя, розповідає «Главком» із посиланням на Сntime.cn.ua.

86-річний Анатолій Федорченко розповів, що зазвичай починає копати свій город у кінці березня, а закінчує в кінці квітня. Уже три роки він знаходить сили та самостійно порається на городі. «Нікому не довіряю свій город. Доки є сили, сам буду справлятися», – пояснив пенсіонер.

Анатолій Федорченко запевняє, що не хоче, аби йому хтось допомагав, тому кожного дня самотужки копає город. Він уже посадив картоплю та прокопав понад 10 соток городу. «Не хочу, щоб мені хтось допомагав. Кожного дня потрошку копаю. Не спішу. Прокопав, тоді волочу. Скільки соток, не знаю. 10 точно є, може, і більше – 12. Уже посадив картоплю. Племінниця натиркала трохи квасолі, огірків. Помідори скоро буду висаджувати», – розповів Федорченко.

Також пенсіонер слідкує і за своїм садом: «Дерева потребують догляду. Буду вишні обкопувати. Кущі зі смородиною привів до ладу. Посадив її давно. Усе заросло. За три дні розчистив. Зробив гарну алею».

Крім того, 86-річний чоловік рубає дрова, це він робить сокирою 1750 року. Він зізнався, що живе сам, тому тепер відповідальний за господарство. «Оце готую дрова на зиму. А хто ж мені допоможе? 11-й рік сам живу. Дружина, Валентина Демидівна, покинула мене. Працювала вчителькою географії, завучкою була. Син у Києві жив», – розповів довгожитель.

Анатолій Федорченко тренує місцеву волейбольну команду в Любечі. Він їздить зі спортсменами на змагання. 20 років тому спортсмен і сам грав у волейбол за любецьку команду й займав перші місця. «Тренування в мене майже кожного дня. Групи дівчат, хлопців і старших хлопців. Буває, що й у вихідні», – сказав тренер.

За словами чоловіка, він має власні секрети, які допомагають йому підтримувати здоров’я та знаходити сили. Як стверджує довгожитель, за 50 років він не пив жодних таблеток. Йому допомагають трави та особливі методи.

«Травичку збираю, сушу. Заварюю і п’ю як чай. Від тиску, серця допомагає. Кропиву запарюю. Сушу пустирник, звіробій. Років 40 точно нежиті не було. Я вчитель фізкультури. У спортивній залі навесні холодно. На вулиці спека. Діти ж рухаються, займаються. А я мерз. Тож кожного ранку чайну ложку горілки, настояної на прополісі, тримаю кілька хвилин у роті. Щоб усе прочистило», – поділився він.

Також Анатолій Федорченко веде активний спосіб життя. Крім роботи на городі та тренувань, він кожного ранку ходить на прогулянку зі своїм собакою.

