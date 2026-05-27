Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Тренує волейбольну команду у 86-років. Чоловік із Чернігівщини поділився секретами довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Анатолій Федорченко на своєму городі
фото: Сntime.cn.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Пенсіонер розповів, що допомагає йому підтримувати здоров’я

Анатолій Федорченко з Любеча, що в Чернігівській області, у свої 86 років самотужки копає город та навіть тренує волейбольну команду. Довгожитель продовжує вести активний спосіб життя, розповідає «Главком» із посиланням на Сntime.cn.ua.

86-річний Анатолій Федорченко розповів, що зазвичай починає копати свій город у кінці березня, а закінчує в кінці квітня. Уже три роки він знаходить сили та самостійно порається на городі. «Нікому не довіряю свій город. Доки є сили, сам буду справлятися», – пояснив пенсіонер.

Анатолій Федорченко запевняє, що не хоче, аби йому хтось допомагав, тому кожного дня самотужки копає город. Він уже посадив картоплю та прокопав понад 10 соток городу. «Не хочу, щоб мені хтось допомагав. Кожного дня потрошку копаю. Не спішу. Прокопав, тоді волочу. Скільки соток, не знаю. 10 точно є, може, і більше – 12. Уже посадив картоплю. Племінниця натиркала трохи квасолі, огірків. Помідори скоро буду висаджувати», – розповів Федорченко.

Також пенсіонер слідкує і за своїм садом: «Дерева потребують догляду. Буду вишні обкопувати. Кущі зі смородиною привів до ладу. Посадив її давно. Усе заросло. За три дні розчистив. Зробив гарну алею».

Крім того, 86-річний чоловік рубає дрова, це він робить сокирою 1750 року. Він зізнався, що живе сам, тому тепер відповідальний за господарство. «Оце готую дрова на зиму. А хто ж мені допоможе? 11-й рік сам живу. Дружина, Валентина Демидівна, покинула мене. Працювала вчителькою географії, завучкою була. Син у Києві жив», – розповів довгожитель.

Анатолій Федорченко тренує місцеву волейбольну команду в Любечі. Він їздить зі спортсменами на змагання. 20 років тому спортсмен і сам грав у волейбол за любецьку команду й займав перші місця. «Тренування в мене майже кожного дня. Групи дівчат, хлопців і старших хлопців. Буває, що й у вихідні», – сказав тренер.

За словами чоловіка, він має власні секрети, які допомагають йому підтримувати здоров’я та знаходити сили. Як стверджує довгожитель, за 50 років він не пив жодних таблеток. Йому допомагають трави та особливі методи.

«Травичку збираю, сушу. Заварюю і п’ю як чай. Від тиску, серця допомагає. Кропиву запарюю. Сушу пустирник, звіробій. Років 40 точно нежиті не було. Я вчитель фізкультури. У спортивній залі навесні холодно. На вулиці спека. Діти ж рухаються, займаються. А я мерз. Тож кожного ранку чайну ложку горілки, настояної на прополісі, тримаю кілька хвилин у роті. Щоб усе прочистило», – поділився він.

Також Анатолій Федорченко веде активний спосіб життя. Крім роботи на городі та тренувань, він кожного ранку ходить на прогулянку зі своїм собакою.

Нагадаємо, американський ендокринолог Флоренс Коміт дала три поради, які можуть продовжити життя. Лікарка запевнила, що старіння залежить не лише від генетики, але й від способу життя людини. За словами лікарки Флоренс Коміт, довголіття на 50 % залежить від генетики. Однак інші 50 % – це спосіб життя, якість харчування, сон та фізична витривалість. 

Читайте також:

Теги: здоров'я Чернігівщина поради довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українка назвала ціни на основні напрямки витрат в Албанії
Українка розкрила реальну вартість життя в Албанії
30 квiтня, 10:38
У дитини розвинувся інфекційно-токсичний шок, який призвів до смерті
Смерть 12-річної дитини на Чернігівщині: до суду скеровано справу лікарки
27 квiтня, 11:43
Нижче с. Розльоти тривають повільні підвищення рівнів води з добовою інтенсивністю 1-2 см
На Десні зростає рівень води: оголошено жовтий рівень небезпеки
28 квiтня, 10:29
Робота мозку 70-річної людини, часто пов’язана з його станом у 11 років
Вчені виявили фактори, які впливають на розвиток деменції з народження
6 травня, 14:27
Як виявити хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях? Психіатр назвав головні симптоми
Як виявити хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях? Психіатр назвав головні симптоми
7 травня, 19:05
12 травня відзначає свій день народження Іван Марчук
Івану Марчуку – 90. Художник поділився секретами довголіття
12 травня, 10:36
Прицільні обстріли по активах Групи тривають уже четверту добу поспіль
Росія атакувала ракетами об’єкти «Нафтогазу» на Чернігівщині
19 травня, 23:17
Довголіття на 50 % залежить від способу життя
Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння
Сьогодні, 02:05
Понівечені могили та пам’ятники після ворожої атаки
Чернігівщина: окупанти вдарили по кладовищу, пошкоджено могили
Вчора, 16:44

Здоров'я

Тренує волейбольну команду у 86-років. Чоловік із Чернігівщини поділився секретами довголіття
Тренує волейбольну команду у 86-років. Чоловік із Чернігівщини поділився секретами довголіття
Олена Кравець поділилася незвичним секретом схуднення
Олена Кравець поділилася незвичним секретом схуднення
Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння
Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння
Як дожити до 107 років? Американка розкрила чотири секрети довголіття
Як дожити до 107 років? Американка розкрила чотири секрети довголіття
У Китаї чоловік роками жив із каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг (фото)
У Китаї чоловік роками жив із каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг (фото)
«Використовую різні методи». Могилевська розкрила секрети свого вражаючого схуднення
«Використовую різні методи». Могилевська розкрила секрети свого вражаючого схуднення

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua