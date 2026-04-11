Дослідник назвав головний продукт довголіття, який продовжує життя на декілька років

Юлія Відміцька
Ден Бюттнер досліджує явище довголіття та спілкується з довгожителями, дізнаючись секрети їхнього довгого життя
Продукт довголіття постійно вживають мешканці блакитних зон

Один продукт здатний дієво вплинути на здоров’я людини та навіть продовжити життя на декілька років. Експерт із питань довголіття, дослідник National Geographic та автор бестселерів Ден Бюттнер назвав продукт довголіття, який можна знайти на будь-якій кухні. Про це пише «Главком» із посилання на соцмережі фахівця.

Як стверджує 64-річний Ден Бюттнер, продукт номер один, який здатен продовжити життя – це квасоля. «Квасоля – це основа харчування в усіх «блакитних зонах» планети. Ми знаємо, що одна чашка вареної квасолі на день асоціюється приблизно з чотирма додатковими роками життя», – зазначив експерт.

Ден Бюттнер пояснив, що мешканці блакитних зони (регіони, мешканці яких живуть до і понад 100 років – «Главком») постійно додають до свого раціону бобові. Однією зі страв мешканців блакитних зон є мінестроне, куди довгожителі додають велику кількість бобових та овочів.

Квасоля містить велику кількість клітковини та рослинний білок. Також вона містить складні вуглеводи. «Більшість людей не отримують достатньо клітковини, а квасоля допомагає легко заповнити цю нестачу. До того ж це корисний білок», – зауважив науковець.

Тож дослідник радить додавати квасолю до свого раціону, адже це корисно та недорого та водночас може продовжити життя на декілька років.

Офіційні дієтичні рекомендації для американців також підтверджують користь квасолі. Зазначається, що дорослі люди споживають менше бобів, гороху та сочевиці, ніж це рекомендовано.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті. За даними дослідження, близько 50% варіацій тривалості життя можуть бути пов’язані з генами. Команда дослідників під керівництвом професора Урі Алона з Інституту науки Вейцмана в Ізраїлі зазначає, що попередні оцінки спадковості були занижені, оскільки не враховували так звану «зовнішню смертність» – смерті внаслідок нещасних випадків, насильства, інфекцій чи інших факторів, не пов’язаних безпосередньо з біологічним старінням.

