Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Олена Кравець поділилася незвичним секретом схуднення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олена Кравець розповіла про свій метод боротьби із зайвою вагою
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Акторка пояснила, через що в неї з’являється зайва вага 

Українська акторка та ведуча Олена Кравець зізналася, що має зайву вагу, однак вона знайшла неочікувані методи боротьби з нею. Цим зірка поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Кравець, вона має зайву вагу, якої тривалий час намагалася позбутися. Проте згодом акторка перестала перейматися через це, що допомогло їй схуднути.

«Є такі речі, доволі інтимні. Вони стосуються зовнішності, ваги, ще чогось… Я вважаю, що зайва вага в мене є. Я з нею працюю, але мені не завжди вдається. Тому я просто заспокоїлась щодо цього. І коли я заспокоїлась, вона пішла. Зазвичай так», – ділиться ведуча.

Олена Кравець відверто заговорила про зайву вагу
Олена Кравець відверто заговорила про зайву вагу
фото: скриншот Слава Дьомін/YouTube

Олена Кравець також пояснила, що на появу зайвої ваги впливає недостатня кількість сну. Також зміна її фізичної форми пов’язана з фізіологічними змінами. «Але недосипання, згадуємо про вік. Є певні вже фізіологічні зміни», – сказала 49- річна Олена Кравець.

Нагадаємо, зірка акторка Олена Кравець працювала у McDonald’s перед початком своєї медійної кар’єри. Тоді майбутня акторка була перспективною працівницею та отримувала пропозиції підвищення.

Також повідомлялося, що Олена Кравець, яка є кумою Володимира та Олени Зеленських, розповіла про дружбу з ними та зізналася, чи підтримує зв’язок із президентським подружжям. Олена Кравець є також близькою подругою Володимира Зеленського. Актори товаришували та протягом багатьох років працювали в одній команді. Однак, коли Володимир Зеленський обійняв посаду президента України, їхні стосунки змінилися.

Читайте також:

Теги: Олена Кравець схуднення поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимофій Милованов пояснив, чим насправді є поразка на шляху до успіху
Милованов назвав три якості, які вирішують усе в новому світі
30 квiтня, 09:35
Браян Баррі у 102 роки не має деменції
102-річний австралієць назвав секрети довголіття, які зменшують ризик деменції
1 травня, 02:00
Покупцям радять уникати позеленілих і почорнілих коренеплодів
Сезон молодої картоплі: як обрати якісний продукт
10 травня, 05:18
Регулярне вживання одного продукту здатне знизити ризик хвороби Альцгеймера
Науковці назвали продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
11 травня, 20:05
Девід Аттенборо є популярним ведучим документальних фільмів про природу
100-річний британський ведучий-натураліст назвав секрети свого довголіття
12 травня, 20:33
Жінка захворіла на ботулізм через введення препарату ботулотоксина
На Полтавщині жінка підхопила ботулізм через уколи краси
15 травня, 16:23
Адель поділилася історією свого схуднення
Британська зірка Адель розкрила секрет схуднення на 45 кг
19 травня, 16:53
Говард Такер був визнаний найстарішим лікарем у світі
Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
21 травня, 04:11
В Україні триває сезон кліщів
Як захиститися від кліщів під час прогулянки? Поради лісників
20 травня, 19:58

Здоров'я

Олена Кравець поділилася незвичним секретом схуднення
Олена Кравець поділилася незвичним секретом схуднення
Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння
Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння
Як дожити до 107 років? Американка розкрила чотири секрети довголіття
Як дожити до 107 років? Американка розкрила чотири секрети довголіття
У Китаї чоловік роками жив із каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг (фото)
У Китаї чоловік роками жив із каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг (фото)
«Використовую різні методи». Могилевська розкрила секрети свого вражаючого схуднення
«Використовую різні методи». Могилевська розкрила секрети свого вражаючого схуднення
Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua