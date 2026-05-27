Олена Кравець поділилася незвичним секретом схуднення

Акторка пояснила, через що в неї з’являється зайва вага

Українська акторка та ведуча Олена Кравець зізналася, що має зайву вагу, однак вона знайшла неочікувані методи боротьби з нею. Цим зірка поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Кравець, вона має зайву вагу, якої тривалий час намагалася позбутися. Проте згодом акторка перестала перейматися через це, що допомогло їй схуднути.

«Є такі речі, доволі інтимні. Вони стосуються зовнішності, ваги, ще чогось… Я вважаю, що зайва вага в мене є. Я з нею працюю, але мені не завжди вдається. Тому я просто заспокоїлась щодо цього. І коли я заспокоїлась, вона пішла. Зазвичай так», – ділиться ведуча.

Олена Кравець відверто заговорила про зайву вагу

Олена Кравець також пояснила, що на появу зайвої ваги впливає недостатня кількість сну. Також зміна її фізичної форми пов’язана з фізіологічними змінами. «Але недосипання, згадуємо про вік. Є певні вже фізіологічні зміни», – сказала 49- річна Олена Кравець.

