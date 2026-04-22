Лікарі пересадили 13-річній дівчинці з Харкова нирку від тата, а частину печінки від мами (фото)

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Марія Момот зі своїми батьками
фото: Центр трансплантології Львів

Дівчинка перенесла дві трансплантації через вроджену рідкісну ваду

У Львові лікарі провели незвичайну трансплантацію. 13-річна харків’янка Марія Момот перенесла трансплантацію частини печінки, донором стала її мама. А раніше дівчинці врятував життя її батько. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Центру трансплантології Львова.

Марія Момот народилася з рідкісним синдромом Каролі та з полікістозом нирок. «Це генетичне захворювання, за якого жовчні протоки всередині печінки розширюються і утворюються кисти», – пояснюють лікарі.

Через хворобу нирки дівчинки почали погано працювати. Тож вона потребувала трансплантації. «Тоді донором для Марійки став її тато, а рятівну операцію виконали наші трансплантологи. Батьки сподівалися, що стан донечки стабілізується, і печінку не доведеться пересаджувати», – розповіли в лікарні.

Марія Момот народилася з рідкісним синдромом Каролі
фото: Центр трансплантології Львів

Торік Марія Момот потрапила до лікарні в критичному стані з венозною кровотечею зі стравоходу. У Харкові лікарі стабілізували стан підлітки. «Кровотеча виникла з варикозно розширених вен стравоходу як наслідок портальної гіпертензії, тобто підвищення тиску у ворітній вені», – розповіла нефрологиня Дитячої Лікарні Святого Миколая Лілія Грицків.

Лікарі з Марією Момот та її батьками
фото: Центр трансплантології Львів

Проте дівчинка потребувала нової трансплантації, а саме печінки. Врешті її транспортували до Львова. Донором Марії Момот цього разу стала її мама. Лікарі провели необхідні обстеження, аби з’ясувати сумісність між донором та реципієнтом. Згодом стало відомо, що жінка підходить як донор для своєї доньки.

У Львові хірург провели незвичайну трансплантацію 13-річній дівчинці
фото: Центр трансплантології Львів

Операція з пересадки частини печінки виявилася нелегкою. Про це розповів лікар-трансплантолог Олег Гузій: «Під час операції в донора ми вилучили ліву частку печінки разом із лівою шлунковою артерією, щоб збільшити довжину та діаметр судини для Марійки. Позаяк її власна печінкова артерія була надто малого калібру, це могло спричинити ускладнення в післяопераційному періоді. Але нам вдалося врахувати цю складність та адаптуватися. Тож операція минула успішно».

13 річна пацієнтка після операції сплела браслети для своїх лікарів
фото: Центр трансплантології Львів

За словами лікарів, післяопераційний період для юної пацієнтки був нелегким, однак дівчинка впоралася та вже незабаром поїде до Харкова. Також медики розповіли, що після операції Марійка сплела для них браслети.

Нагадаємо, восьмирічний Захар з Івано-Франківщини пів року жив без нирок, перебуваючи на постійному діалізі. Згодом Захар пережив другу трансплантацію нирки у своєму житті. У 2023 році Захару провели першу в його житті трансплантацію нирки, донором хлопчика стала його бабуся.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

