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Київська обласна клінічна лікарня змінила назву та статут

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київська обласна клінічна лікарня змінила назву та статут
Стаціонарне відділення Київської обласної клінічної лікарні
фото з сайту лікарні

Реорганізація відбулася на виконання вимог Закону України № 4196

Київська обласна клінічна лікарня офіційно змінила свій юридичний статус та назву. Відтепер заклад працюватиме як комунальне некомерційне товариство (КНТ). Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу, інформує «Главком».

Реорганізація відбулася на виконання вимог Закону України № 4196, згідно з яким комунальні некомерційні підприємства (КНП) сфери охорони здоров'я мають бути трансформовані у комунальні некомерційні товариства (КНТ).

Відповідне рішення про внесення змін та затвердження Статуту Київської обласної клінічної лікарні у новій редакції ухвалила Київська обласна рада під час засідання 20 серпня 2026 року.

Усі офіційні документи, рішення та оновлена редакція Статуту вже оприлюднені на сайті лікарні.

Нагадаємо, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» завершили відновлення лікувально-діагностичного комплексу, пошкодженого внаслідок російського ракетного удару 8 липня 2024 року. Як відомо, 8 липня 2024 року російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню України. 

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Теги: Київ лікарня

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