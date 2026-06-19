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«Мріє стати президентом України». Лікарі пересадили серце 12-річному хлопчику з Вінниччини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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«Мріє стати президентом України». Лікарі пересадили серце 12-річному хлопчику з Вінниччини
Назару Мазуру у 2023 році діагностували лейкоз – рак крові
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Назару Мазуру та його мамі в один день діагностували онкологію 

У львівській Дитячій лікарні вперше провели трансплантацію серця від дитини дитині. Медики допомогли 12-річному Назару Мазуру з Вінниччини отримати другий шанс на життя. Про це розповідає «Главком» із посиланням на пресслужбу лікарні.

Назару Мазуру у 2023 році діагностували рак крові, а його мамі Анастасії – рак щитоподібної залози. Про це родина дізналася в один день. «У той день мені здалося, що життя закінчилося, що я зовсім одна у світі з таким горем» - зізналася жінка. Анастасія Мазур розповіла, що тоді її чоловік та батько Назара перебував на фронті, тому він не міг їх підтримати.

Після того як Назару встановили діагноз, він почав тривалий курс хіміотерапії. Однак вже за три місяці у момент перерви в лікуванні хлопчик потрапив до реанімації з важкою ковідною пневмонією.

Назар Мазур з батьками
Назар Мазур з батьками
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Згодом йому діагностували дилятаційну кардіоміопатію. «Серце Назара розтягнулося і втратило спроможність повноцінно качати кров. Фракція викиду падає до критичних 10%, що викликає задишку навіть у спокійному стані. Назар добре пам'ятає, що тоді сказав своїй мамі: «Відпусти мене. Я більше не можу», – розповіли у лікарні.

Єдиним порятунком для юного пацієнта була трансплантація серця. Донором Назара Мазура стала 10-річна дівчинка, яка у ДТП отримала несумісні із життям травми, тому лікарі були змушені констатувати смерть мозку. Батьки дитини дали згоду на посмертне донорство.

Назар Мазур зі своєю мамою
Назар Мазур зі своєю мамою
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Врешті стало відомо, що серце дівчинки підійшло Назару Мазуру, тому лікарі провели трансплантацію.

«До хвороби наше життя було звичайним: дім робота дім. А тут раптом наш син на очах згасає. І допомогти йому може лише донорське серце. Я кожного дня молюся і дякую сімʼї дівчинки, яка, попри страшну втрату, погодилася на донорство і врятувала нашого Назарка. Ми хочемо, аби про трансплантацію знало якомога більше людей», – розповіла Анастасія Мазур.

12-річний Назар отримав нове серце
12-річний Назар отримав нове серце
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Операція тривала три години, вона відбулася 30 квітня. Наразі хлопчик добре почувається та не має задишки. «Назар тепер знову може дозволити собі мріяти. Він хоче стати президентом України та допомагати дітям. Але спершу – просто повернутися до рідного міста Ладижин та з'їсти лаваш із сиром на мангалі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові лікарі пересадили серце 18-річному Максиму Колосу зі Львівщини, батько якого з початку повномасштабного вторгнення стоїть на захисті країни. Трансплантація була єдиним порятунком для юнака. 

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Теги: діти лікарня рак онкологія хвороба

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