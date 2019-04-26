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    Здоровье

    Ученые выяснили, что томатный сок эффективно защищает от образования тромбов

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    Ученые выяснили, что томатный сок эффективно защищает от образования тромбов
    interesno.cc

    Тромбоз является одним из главных факторов инфарктов и инсультов

    Регулярное употребление томатного сока – это эффективная мера защиты от этого опасного явления.

    Испанские ученые из Университета Комплутенсе констатировали: вещества, содержащиеся в томатах и в томатном соке, «оказывают значительное влияние на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у человека». Данное заключение было сделано после того, как исследователи проанализировали результаты 48 научных проектов, изучавших влияние плодов томатов и томатного сока на здоровье. Об этой работе испанских специалистов пишет журнал «Critical Reviews in Food Science and Nutrition».

    Ученые утверждают, что биологически активные соединения томатов влияют на различные физиологические механизмы в организме - в частности, на клеточную активность. Результаты большинства исследований, которые были проанализированы испанцами, свидетельствуют о том, что томатам и томатному соку присуща особенность эффективно препятствовать тромбообразованию. Данный эффект от употребления томатов и сока из них ученые связывают с содержанием в нем ликопина и витамина Е.

    Специалисты отмечают: ликопин является мощным антиоксидантом, который способствует снижению уровня холестерина в крови, улучшает общее состояние сосудов, снижает риск развития атеросклероза. Что касается витамина Е, он улучшает питание клеток, способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, а также рассасыванию тромбов. В свое время исследование, проводившееся учеными Университета Огайо в США, продемонстрировало: витамин Е помогает бывшим курильщикам восстанавливать сосуды, повышая у них сосудистую функцию.

    Джерело: Medikforum.ru

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