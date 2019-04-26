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    Здоровье

    Ученые: счастливый брак увеличивает продолжительность жизни

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    Ученые: счастливый брак увеличивает продолжительность жизни

    Нидерландские ученые изучили влияние семьи на продолжительность жизни. Как оказалось, счастье в браке способствует долголетию

    Сотрудники Тилбургского университета (Нидерланды) исследовали воздействие счастья в браке на то, насколько долгой будет жизнь. Научное издание Psychological Science обнародовало результаты работы голландских ученых. В ходе работы ученые анализировали информацию, полученную при общенациональном репрезентативном опросе. В нем приняли участие почти 4 500 пар, жителей Соединенных Штатов, возраст опрошенных во всех случаях превышал 50 лет. Специалисты при поддержке Национального института старения получили данные о жизни супружеских пар, почти 99% из которых были разнополыми.

    На протяжении 8 лет эксперты собирали данные о самых разных факторах жизни опрошенных семей. Ученые хотели узнать степень удовлетворенности жизнью, поддержку другого партнера, наличие и периодичность физических нагрузок. Также экспертов интересовала самооценка состояния здоровья и количество установленных диагностикой хронических заболеваний, возраст, пол, доход семьи, образование и этническую принадлежность опрошенных. Для определения продолжительности жизни и смертности эксперты использовали Национальный индекс смерти, предоставленный Центрами контроля и профилактики заболеваний.

    Около 16% к моменту завершения исследования умерли, причем все случаи были отмечены в семьях с меньшей степенью удовлетворения супружеской жизнью. Кроме того, все умершие относились к группе менее образованных и обеспеченных людей, также в этой категории были люди, ведущие недостаточно активный образ жизни и имеющие недостаточно крепкое здоровье. Согласно сделанным исследовательской группой выводам, счастливая семейная жизнь вполне способна влиять на общее состояние здоровья человека.  Поддержка и любовь в браке оказывают благотворное влияние на организм, продлевая жизнь.

    Джерело: Medikforum.ru

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