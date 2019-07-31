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    Здоровье

    Медики объяснили, почему каждый день нужно есть яблоки

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    Медики объяснили, почему каждый день нужно есть яблоки

    Совсем недавно ученые выяснили, что в одном яблоке содержится 100 млн бактерий, многие из которых полезны

    А вот ещё 5 причин ежедневно употреблять эти замечательные фрукты.

    Предотвращают старческое слабоумие. Яблоки защищают клетки нейронов от окислительного стресса, тем самым снижая нейротоксичность. А это очень важно для профилактики старческого слабоумия.

    Уменьшают риск инсультов. Исследователи установили, что ежедневное употребление яблок намного снижает риск развития инсульта. Это опаснейшее нарушение мозгового кровообращения, часто приводящее к непоправимым последствиям.

    Предотвращают ожирение. Яблоки насыщены клетчаткой, что увеличивает чувство сытости на длительный период и предотвращает переедание. А это является отличной профилактикой ожирение.

    Снижают риск диабета. За счет присутствия полифенольных антиоксидантов яблоки связаны с уменьшением риска одного из самых распространенных в мире метаболических расстройств диабета.

    Помогают сражаться с астмой. Как уже было сказано выше, яблоки насыщенны антиоксидантами. А эти полезные вещества защищают лёгкие от окислительных повреждений, что очень важно при борьбе с астмой. 

    Стоит отметить, что яблоко очень часто называют плодом здоровья — это действительно так, они содержат большое количество витаминов таких как С, В1, В2, Р, Е, в том числе марганец и калий. Также это один из легко усваивающихся источников железа. Яблоки используют не только для профилактики простудных заболеваний, но и для лечения тяжелых недугов как злокачественные образования. Достаточное количество калия помогают стабилизировать кровяное давление, ну а кальций необходим для укрепления зубной эмали и костной ткани. Не стоит забывать, что яблоки почти гипоаллергенные и их можно употреблять почти всем.

    Джерело: medikforum

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