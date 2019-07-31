Медики объяснили, почему каждый день нужно есть яблоки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Совсем недавно ученые выяснили, что в одном яблоке содержится 100 млн бактерий, многие из которых полезны

А вот ещё 5 причин ежедневно употреблять эти замечательные фрукты.



Предотвращают старческое слабоумие. Яблоки защищают клетки нейронов от окислительного стресса, тем самым снижая нейротоксичность. А это очень важно для профилактики старческого слабоумия.



Уменьшают риск инсультов. Исследователи установили, что ежедневное употребление яблок намного снижает риск развития инсульта. Это опаснейшее нарушение мозгового кровообращения, часто приводящее к непоправимым последствиям.



Предотвращают ожирение. Яблоки насыщены клетчаткой, что увеличивает чувство сытости на длительный период и предотвращает переедание. А это является отличной профилактикой ожирение.



Снижают риск диабета. За счет присутствия полифенольных антиоксидантов яблоки связаны с уменьшением риска одного из самых распространенных в мире метаболических расстройств диабета.



Помогают сражаться с астмой. Как уже было сказано выше, яблоки насыщенны антиоксидантами. А эти полезные вещества защищают лёгкие от окислительных повреждений, что очень важно при борьбе с астмой.

Стоит отметить, что яблоко очень часто называют плодом здоровья — это действительно так, они содержат большое количество витаминов таких как С, В1, В2, Р, Е, в том числе марганец и калий. Также это один из легко усваивающихся источников железа. Яблоки используют не только для профилактики простудных заболеваний, но и для лечения тяжелых недугов как злокачественные образования. Достаточное количество калия помогают стабилизировать кровяное давление, ну а кальций необходим для укрепления зубной эмали и костной ткани. Не стоит забывать, что яблоки почти гипоаллергенные и их можно употреблять почти всем.

Джерело: medikforum