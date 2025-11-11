Головна Київ Новини
Наловив риби на понад 100 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рибному господарству завдано збитків на 117 300 грн
фото: Київський рибоохоронний патруль/Facebook

Рибоохороннмй патруль виявив у порушника 75 шт. плоскирки загальною вагою 9,4 кг

У Київській області під час рибоохоронного рейду виявили чоловіка, який ловив рибу сітками. Загалом він наловив на понад 117 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський рибоохоронний патруль.

«8 листопада 2025 року під час рибоохоронного рейду спільно з працівниками поліції Бориспільського РУП, зафіксовано громадянина, який здійснював вилов риби сітками в забрід», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїми незаконними діями чоловік завдав збитків рибному господарству у розмірі 117 300 грн.

Рибоохоронний патруль виявив у порушника 75 шт. плоскирки загальною вагою 9,4 кг.

Зазначається, що інцидент стався на Канівському водосховищі поблизу м.Переяслів Бориспільського району Київської області. На громадянина складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Київський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Про порушення потрібно повідомляти на «гарячу лінію» за номером телефону: (099) 341-73-18.

Нагадаємо, у Київській області під час рибоохоронного рейду виявили чоловіка, який ловив рибу і раків. Подія сталася 1 листопада на річці Роставиця в районі села Трушки на Білоцерківщині. Під час рибоохоронного рейду правоохоронці побачили чоловіка, який ловив раків і рибу сітками та раколовками. Своїми незаконними діями він завдав збитків рибному господарству на понад 248 тис. грн. У рибалки було 49 раків, 34 ляща, п'ять карасів, чотири судака, один товстолоб і один окунь. 

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
