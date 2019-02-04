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    Здоровье

    Немецкий психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей

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    Фото: unsplash / @lenneek

    Главная группа риска - подростки

    Сказать, что социальные медиа сегодня популярны – не сказать ничего. Миллиарды жителей планеты с разной частотой, но все же посещают свои страницы или страницы друзей или знаменитостей.

    Между тем, очень долго находиться в соцсетях опасно для психологического здоровья. В этом уверена немецкий психиатр Ирис Хаут. Последствиями «зависания» в Сети становятся неправильная самооценка человека, фрустрация и депрессия.

    Особенно внимательно к пользованию сообществами в интернете надо обращать на подростков, ведь именно они попадают в главную группу риска. Да и взрослым не помешало бы показывать своим отпрыскам пример «медийной диеты».

    Большинство пользователей презентуют себя суперпозитивно, а это формирует нарциссическое представление и нереалистические ожидания от жизни. Так что недооценивать влияние соцсетей не стоит.

    По словам специалиста, чтобы понять, существует ли у человека зависимость от медийных сообществ, надо понаблюдать за поведением. Зависимый человек, долго не выходящий в сети, становится беспокойным и напряженным.

    здоровье социальная сеть
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