Білий дім не оприлюднив медичний звіт Трампа, порушивши власну традицію публічності

Білий дім зберігає мовчання і не підтверджує, чи планує взагалі відкривати ці дані, хоча раніше звіт Трампа про його стан публікувався майже одразу

Адміністрація президента США досі не оприлюднила звіт про нещодавнє медичне обстеження Дональда Трампа, порушивши власну традицію публічності. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Такий крок спровокував чергову хвилю занепокоєння щодо фізичного та когнітивного стану найстаршого очільника країни в історії США, якому за кілька тижнів виповниться 80 років.

Сам Трамп після візиту до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда запевнив у соцмережах, що почувається чудово, а обстеження пройшло ідеально. Попри його обіцянку надати резюме лікарів наступного дня, Білий дім зберігає мовчання і не підтверджує, чи планує взагалі відкривати ці дані. Така поведінка відрізняється від попередньої практики: минулого року звіти особистого лікаря доктора Шона Барбабелли про «виняткове здоров'я» та «серцево-судинну життєздатність» Трампа публікувалися майже одразу.

Медичні експерти, зокрема професор Джонатан Райнер, зазначають, що приховування медичного звіту лише посилює недовіру суспільства та викликає сумніви щодо спроможності президента виконувати свої обов'язки. Це питання набуло особливої актуальності на тлі нещодавніх дискусій навколо ментального стану колишнього президента Джо Байдена, що зробило американську громадськість вкрай чутливою до здоров'я лідерів.

Спостерігачі вказують на видимі ознаки старіння чинного президента. Останнім часом у Трампа помічали синці на руках, які він маскує гримом, висип на шиї, а минулого року в нього діагностували хронічну венозну недостатність через набряк ніг. Крім того, ЗМІ зауважували, що Трамп засинав на деяких заходах, хоча Білий дім це заперечує. Посилює підозри й частота візитів до лікарів: обстеження у Волтера Ріда стало третім за останні 13 місяців, що Трамп назвав «6-місячним оглядом», хоча зазвичай президенти проходять його раз на рік.

Поведінку Білого дому критикують і опоненти. На тлі емоційних публікацій Трампа у соцмережах із погрозами на адресу Ірану (зокрема фраз про те, що «ціла цивілізація загине сьогодні вночі»), окремі законодавці-демократи знову закликали застосувати 25-ту поправку для усунення його від влади. Республіканці ці заклики відкидають, називаючи риторику Трампа частиною його переговорної стратегії, а помічники президента наголошують на його високій працездатності.

Експерти нагадують, що Трамп і раніше намагався приховати реальний стан свого здоров'я. Наприклад, під час першого президентського терміну, коли він захворів на Covid-19, офіційні звіти описували легкий перебіг, хоча згодом тодішній керівник апарату Марк Медоуз визнав, що життєві показники Трампа викликали серйозне занепокоєння, а самого пацієнта довелося підключати до кисню.

До слова, колишні лікарі Білого дому виявили занепокоєння через стан здоров'я Дональда Трампа. Вони стверджують, що за останні 13 місяців президент США тричі звертався до лікарів.

Американці не знають про стан здоров'я очільника їхньої держави, оскільки про це не розповідають у ЗМІ. За словами кардіолога Білого дому Джонатана Райнера, про здоров’я Дональда Трампа відомо не все. Водночас колишній лікар президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами Джеффрі Кульман закликав президента пройти когнітивні обстеження.