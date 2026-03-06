Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 березня

8 березня український рок-гурт «Друга Ріка» відзначить 30-річчя колективу великим концертом «Я є!» у Палаці Спорту

Цими вихідними, 7-8 березня, столиця пропонує широкий спектр подій: від чуттєвих мелодрам про «тектоніку почуттів» до драйвових весняних концертів. У програмі – ювілейний концерт рок-гурту «Друга Ріка», телевізійна зйомка «Єдиного Кварталу» та унікальні експозиції про врятовану спадщину Запоріжжя. Незалежно від того, чи оберете ви вибуховий стендап на Подолі, чи споглядання «саду надії» на виставці Лесі Бабляк, ці вихідні стануть чудовою нагодою для перезавантаження та натхнення.

«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які відбудуться 7-8 березня.

Зміст

Музеї

Виставка Лесі Бабляк «Жити життя»

5 березня о 17:00 у Музеї української діаспори відкривається персональна виставка художниці Лесі Бабляк «Жити життя». Проєкт представляє арт-дослідження внутрішніх трансформацій мисткині, що відбулися за роки великої російсько-української війни.

Експозиція об’єднує дві різні за змістом серії робіт. Перша – це художня хронологія війни, яку Леся Бабляк створювала протягом перших двох років повномасштабного вторгнення. Ці твори стали фіксацією трагічних подій в Україні, що зрештою привели авторку до емоційного спустошення. Друга частина, розпочата весною 2024 року, присвячена образам саду. Квіти, що наполегливо пробиваються на згорьованих землях, стали для художниці символом зцілення та пошуку внутрішнього спокою.

«Більше чотирьох років війни... В мені боролися, змінювалися різні емоції й стани. Всі ці трансформації знаходили відображення у моїх творах. Хто я, порівняно з тією, що була на початку? Це питання я намагаюся дослідити у цьому проєкті, спираючись на власний досвід», – зазначає художниця Леся Бабляк.

«Жити життя» – це спроба мисткині осмислити власний шлях від документації руйнувань до утвердження сили життя. Виставка демонструє, як емоційні стани художниці – від болю до надії – трансформувалися у візуальні образи, де і воєнна хроніка, і «естафета цвітіння» є невід’ємними частинами єдиного досвіду життєствердження.

Коли: з 5 березня по 5 квітня 2026 року. Вхід на відкриття 5 березня о 17:00 – вільний.

Місце проведення: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40Б.

Виставка «Врятовані спогади»

Проєкт «Врятовані спогади: культурна спадщина Запоріжжя» постав з місії комплексно зафіксувати залишки історичних і культурних ландшафтів регіону: зібрати усні свідчення старожилів, задокументувати традиції, пісенний фольклор, побут і повсякдення, зберегти речі, що є матеріальними свідками життя громад. Експедиції команди в прифронтові села у 2025 році мали екстрений, рятівний характер.

Виставка є візуальною репрезентацією традицій, якими жив Запорізький край. Це розповідь про життєвий рух нашого народу, що втілена через світлини з родинних архівів, вишитий одяг, скрині, що зберігали історії та спадки цілих поколінь, пісенну спадщину, у якій збережено унікальний степовий розспів.

Коли: до 29 березня.

Місце проведення: Музей Івана Гончара, м. Київ, вул. Лаврська, 19.

Майстер-клас «Великодня серветка»

Під час заходу відвідувачі познайомляться з традиційною технікою декорування тканин – ручною вибійкою. За допомогою різьблених штампів та фарб спробують створити оригінальні орнаментальні композиції на власній святковій серветці. Вона може стати гарним доповненням до великоднього столу або особливим святковим подарунком. Усі матеріали надаються.

Коли: 7 березня, 13:00.

Обов’язковий попередній запис. Тел: (044) 280-36-93, (068) 778- 02-70, (066) 675-72-68

або google-форма: https://forms.gle/WPyMsaMv3QeAFKsb7

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 29.

Театри

Вистава «Тектоніка Почуттів»

Мелодрама за п'єсою зіркового Еріка-Емманюеля Шмітта – це глибока історія про те, як легко зруйнувати найтендітніше людське почуття власною гордістю та сумнівами.

Головна героїня Діана після багатьох років стосунків вирішує перевірити щирість почуттів свого коханого Рішара. Те, що починалося як пошук істини, перетворюється на справжню «тектонічну катастрофу», яка розколює світ героїв на «до» та «після».

Як у житті не існує однієї формули кохання, так і в цій історії все розвивається за особливим сценарієм. Як природні деформації земної кори, іменовані тектонікою, найчастіше ведуть до катастроф, так і в житті любов можна знищити недовірою, перевіряючи її на міцність.

Таких історій багато. Ви точно знаєте людей, яким нудно у здорових стосунках. Хоча інфополе дедалі більше просвічує людей на теми аб'юзу, співзалежності, «червоних прапорів», чомусь розмірене особисте життя багатьох не приваблює. Навіть викликає недовіру, адже має бути конфлікт, нервування, токсичність.

Людині потрібна людина, людина все життя у пошуку людини. Все це – необхідність бути з кимось поруч, тримати за руку, відчувати тепло. Людина народжується, і все, що вона робить – намагається бути щасливою.

Актори:

Дар'я Петрожицька – актриса театру та кіно, телеведуча, заслужена артистка України, зірка серіалів «Папік», «Встигнути до 30-ти», «Табун», «Бурштинові Копи», актриса вистав «Серцеїдки», «Сильні Слабкі жінки», «Третій зайвий»

Валентин Томусяк – актор театру та кіно, зірка серіалів «Реванш», «Містер і Місіс Малишки», «Справедливість»

Світлана Золотько – народна артистка України, актриса вистав «Серцеїдки», «Зіркові Пристрасті», актриса Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

Наталя Васько – актриса театру та кіно, актриса вистав «Серцеїдки», «Вірні Дружини», «Дівич-вечір»

Ольга Атанасова – актриса театру та кіно, зірка серіалів «Кохання та полум'я», «Папаньки», актриса вистав «Зіркові Пристрасті», «Серцеїдки», «Третій Зайвий»

Коли: 7-8 березня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Бери од жизні всьо»

Багато гумору, табуйованих тем, провокацій і суржику – в усю цю реальність, що нас оточує, занурені чисті, добрі, відкриті люди, які, звичайно, вже все знають і все бачили. Тому вони із задоволенням повчать інших жити, як годиться, щоб взяти усе і навіть більше саме тут і саме зараз.

«Нам просто не видали камеру і касєту! Сказали, що ми народжені для вєлікого, а не для суєти і поставили в угол. А от якщо б нам все ж таки дали зняти нашу мєчту-трейлер до бери од жизні всьо, це була б бомба-ракета! Агонь-бритва! Шоб мігом вирубити всіх, хто питає, про шо вистава. Золотими словами по кадрам типу: Суржик нашого життя в образах і мислеформах. Чиста енергія незаплямованого розуму. Біль від сміху та сміх від болю.

Тетяна Парамоновна представляє п`ять стадій прийняття невідворотнього: себе круглосуточно та водітєля маршрутки два раза в день по будням. Кохання, зрада та шість діточок по ітогу: плекать не переплекать».

Актори: заслужена артистка України Віталіна Біблів, Богдан Буйлук, Ірина Гришак, Інна Скорина-Калаба, Роман Муленко, Христина Люба, Андрій Поліщук, Артем Пльондер, Дар’я Пльондер, Антон Соловей

Коли: 8 березня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Збоченця викликали?»

Вистава-анекдот «Збоченця викликали?» – це вибуховий коктейль ситуаційного гумору, непорозумінь, плутанини, кумедних збігів і тонкої британської самоіронії.

Лондон. Світ фраків і перуків, світ вихованих людей і… повного абсурду. Головний герой – державний службовець із дуже специфічною місією: допомагати подружнім парам залишити на планеті потомство. Та от невдача – сьогодні він помилиться дверима, і один дивовижний вечір обернеться справжнім гармидером для всіх учасників цієї історії.

Неправильні квартири. Неправильні партнери. Неправильні штани у неправильний час. І сміх – правильний завжди.

Сюжет створено за мотивами короткого оповідання Бернарда Шоу. У ролях: Тамара Морозова, Михайло Романов, Ірина Марчук та інші талановиті артисти української сцени

Коли: 8 березня, 18:00.

Місце проведення: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.

Театр тіней Teulis

Після світового тріумфу автори представляють шоу «Вічна історія». Це унікальне поєднання акробатики, 3D-технологій та філософського сюжету про сучасні стосунки. Впізнавані герої, тонкий гумор та приголомшливі візуальні ефекти – шоу, яке однаково сильно вражає і дітей, і дорослих.

Філософські акценти і комічні ситуації у виставі не залишать байдужими найвибагливішого глядача. Чому ж раптом це стало важливим та цікавим нам сьогодні? Тому що це про нас сьогоднішніх. Впізнавані типажі наших сучасників вирішують ті ж проблеми, з якими глядачі, що сидять в залі, стикаються щодня, їх жарти теж пов’язані з сьогоднішнім днем. Тому кожен жест артистів знаходить моментальний відгук в залі.

Коли: 7 березня, 13:30, 16:00 та 18:30.

Місце проведення: Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Концерти

Єдиний Квартал

7 та 8 березня 2026 року у «Палаці Україна» відбудеться концерт «Єдиний Квартал». Організатори обіцяють глядачам гарний весняний настрій. Під час концерту відбуватиметься телезйомка.

Концерт «Єдиний Квартал» – це чудова нагода відчути пульс життя та зануритись в неперевершену атмосферу гумору.

Коли: 7-8 березня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт гурту Nazva

7 березня 2026 року у київському клубі Origin Stage відбудеться концерт гурту Nazva. Автори хітів «Сіґеле-міґеле» та «Чужію я» вперше за рік повертаються до Києва із особливою програмою.

Гурт Nazva – це галицько-донбаський дует Павла Гоца (м. Львів) та Ярослава Яровенка (м. Горлівка). Свій стиль музиканти визначають як «альтернативний етно-арт хаус». Проєкт виріс із музичного театру, що досі відчувається у їхніх живих виступах – це завжди не просто концерт, а перформанс із вивіреною драматургією та специфічною подачею.

Глядачі почують як знакові пісні, що вже стали частиною сучасної поп-культури, так і треки, що ще не вийшли на стрімінгах. Сет-лист вечора включатиме знакову «Сіґеле-міґеле», глибоку рефлексію «Чужію я», ліричну «Тихо-тихо», а також пісні «На дно», «Дракон», «Донбас» та абсолютно новий матеріал, над яким музиканти працювали під час студійної паузи.

«Ми зараз рідко граємо концерти, тому кожен виступ для мене особливий. Приходьте розділити вечір 7-го березня з нами», – зазначив Павло Гоц.

Гурт прозвучить у розширеному складі: разом із засновниками на сцену вийдуть Данило Білоус (ударні), Софія Бершова (флейта) та Андрій Кізім (баритон-саксофон).

Коли: 7 березня, 19:00.

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16а.

Концерт Lama

Lama запрошує на великий весняний концерт, який відбудеться 8 березня в Caribbean Club. Lama – проєкт, створений у творчому тандемі Наталії Дзеньків та саундпродюсера Віталія Телезина. Нещодавно артистка відзначила 20-річчя на сцені успішними оркестровими концертами, зібравши повні зали у Києві та Львові.

Для тих, хто не встиг потрапити на ювілейні концерти, і для тих, хто хоче знову відчути цю емоцію наживо, Lama створює особливий весняний концерт у Caribbean Club.

У програмі лунатимуть пісні, що стали символами епохи й частиною особистих історій мільйонів слухачів: «Мені так треба», «Літак», «Моє серце», «Знаєш, як болить», «Ангел», «Мій милий», «Привіт, привіт», «Сильні люди», «Тішу» та багато інших композицій, які завжди звучать щиро й емоційно.

Коли: 8 березня, 19:00.

Місце проведення: Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4.

Концерт гурту «Друга Ріка». «Я є!»

8 березня 2026 року культовий український рок-гурт «Друга Ріка» відзначить 30-річчя колективу великим концертом «Я є!» у столичному Палаці Спорту. На честь ювілею музиканти презентують ексклюзивне технологічне рок-шоу з неочікуваними дуетами та новий альбом, який розпочне наступну сторінку творчості гурту.

Назва шоу «Я є!» – не випадкова. Вона перегукується з дебютним альбомом і заголовним його треком, з якого три десятиліття тому почалася велика музична історія під назвою «Друга Ріка».

«Так мало тут тебе», «Вже не сам», «Відчиняй», «Три хвилини», «Секрет», «Чи ти почув» – протягом 30 років пісні гурту «Друга Ріка» ставали саундтреками різних періодів життя декількох поколінь українців. Разом з артистами слухачі проживали моменти радості, суму, розпачу, гніву, страху та надії на світлий фінал для кожної історії.

«Шоу «Я є!» – це нагадування, що в сьогоднішньому бентежному світі потрібно чути себе і дозволяти собі бути різними, попри всі нав’язані стереотипи та правила. Адже що б не сталося, треба пам’ятати: ти – твоя найбільша цінність», – лідер гурту та музичний продюсер ювілейного рок-шоу Валерій Харчишин.

Коли: 8 березня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Концерт Dantes

8 березня 2026 року у КИТ відбудеться концерт Dantes у Києві. Володимир Дантес запрошує вас на презентацію нового EP, в якому будуть представлені одразу п'ять нових пісень. Співак виступить з новим складом музикантів, що гарантує якісно інший рівень звуку. Спеціально під цей виступ спроєктовано незвичайну сцену у павільйоні КИТ.

Коли: 8 березня, 19:00.

Місце проведення: КИТ, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Стендапи

Стендап для неї. Ну, і для тебе теж

Під час вечора гумору «Стендап для неї. Ну, і для тебе теж» буде чесно про стосунки (місцями – занадто чесно), про «сильних і незалежних» – про те, чому 8 березня. Це трохи екстрим для всіх, і найголовніше – буде справді смішно, обіцяють організатори.

Квіти зів’януть. Цукерки з'їздяться. А жарти, після яких ви ще довго згадуватимете: «пам’ятаєш, як він сказав?..» – залишаться.

На сцені виступатимуть коміки: Паша Пінчук, Дмитро Носов, Антон Житлов та Володимир Ліннік.

Коли: 7 березня, 19:30.

Місце проведення: Будинок Профспілок Центр-Холл, Майдан Незалежності 2.

Весняний стендап на Подолі

8 березня – день безжального гумору. На Подолі відбудеться стендап, де весна звучить у кожному жарті, а атмосфера легка, як перший теплий вітер.

Цього вечора на сцені виступатимуть: Ануар Айяд, Катя Накоп'юк, Богдан Боярин, Магамед Мурадов, Саша Шпек.

Організатори обіцяють, що буде щиро, гостро, місцями пікантно та дуже смішно.

Коли: 8 березня, 19:30.

Місце проведення: 3B Cafe, вул. Хорива, 23.