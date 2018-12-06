Почему нельзя давить прыщи



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В случае инфекции, на поверхности кожи могут появиться воспаленные угри

Чаще всего угри появляется в подростковом возрасте, это связано с изменением гормонального фона. Многие подростки начинают их выдавливать. Точно так же ведут себя и взрослые. Забывая о том, что такие действия могут привести к инфицированию кожи.

Большинство врачей аргументирую запрет тем, что существует высокий риск заражения ранки, которая остается на месте косметического дефекта. В результате могут появиться абцес и гнойные нарывы.

Давить можно (но не рекомендуется) только те прыщи, которые не воспалены, а на поверхности находится стержень белого цвета. Если же этот стержень зеленый или желтый, давить его опасно, так как в очаге воспаления является инфекция.

Существует даже классификация прыщей. Например, прыщики без воспаления, которые представляют собой черные точки или небольшие выпуклости, называются комедонами. Они появляются в результате закупорки пор сверху кожным салом или мертвыми клетками.

Существуют также закрытые комедоны - милиумы. Это небольшие бугорки, которые появляются в результате закупорки пор снизу.

Если же вы занесли инфекцию, то на поверхности кожи могут появиться воспаленные угри. Они делятся на пустулы - небольшие бугорки, через кожу просвечивает гной. Кожа вокруг при этом раздражена. Также есть папулы - это красные или розовые бугорки, в которых отсутствует белая головка.

Джерело: ukrhealth.net