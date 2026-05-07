Як виявити хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях? Психіатр назвав головні симптоми

Розвиток деяких ранніх симптомів хвороби Альцгеймера можна завчасно попередити лікуванням

Хвороба Альцгеймера починає розвиватися та впливати на зміни в мозку ще задовго до початку старіння. Психіатр Деніел Амен розповів, на які ранні симптоми порушення когнітивних здібностей варто звернути увагу та що може свідчити про розвиток хвороби Альцгеймера в майбутньому. Про це пише «Главком» із посиланням Your Tango.

Помітні проблеми з пам’яттю

Одна з ознак хвороби Альцгеймера – це проблеми з пам’яттю. Однак це не завжди свідчить про ризик чи наявність деменції. Невеликі провали в пам’яті з віком є нормальним явищем. Проте, якщо пам’ять стала помітно гіршою, ніж раніше, наприклад, порівняно з тим, як було 10 років тому, на це варто звернути увагу.

«Уявіть, як боляче видаляти важливі фото з телефону. А тепер уявіть, наскільки це фруструє, коли ваш мозок робить це без вашого дозволу. Деменція часто починається з втрати пам’яті. Але поступово доходить до стадії, коли людина не може самостійно про себе піклуватися», – зазначає Деніел Амен.

Порушення суджень та імпульсивність

Якщо людина починає гірше оцінювати ситуації та діяти імпульсивно, це може бути одним із симптомів ризику хвороби Альцгеймера. «Ймовірно, це означає, що лобна частка мозку, яка контролює вас, знижує активність – і це недобре. Наче мозок поступово вимикається», – пояснив психіатр. Водночас дослідження доводять, що раннє втручання може сповільнити або запобігти розвитку хвороби.

Порушення концентрації уваги

Якщо людина помічає проблеми з концентрацією уваги та відволіканням, це також варто перевірити. Розвиток таких ранніх симптомів Альцгеймера можна призупинити за допомогою медикаментозного лікування, психотерапії, зміни способу життя, харчуванню, фізичної активності та сенсорної стимуляції.

«Мозок не пристосований до сучасного життя. Хронічна перевантаженість – гортання стрічок, сповіщення, багатозадачність – зменшує префронтальну кору, підвищує рівень стресу й перевантажує мозок інформацією», – пояснив лікар.

Депресія

За словами доктора Деніеля Амена, поганий настрій посилює ризик виникнення хвороби Альцгеймера. Також депресія відома, як ранній симптом Альцгеймера. «Надмірне користування соцмережами шкодить мозку. Це знижує концентрацію, підвищує відволікання та порушує систему винагороди мозку. Ідеалізовані образи в соцмережах створюють відчуття, що всі, крім вас, живуть ідеальним життям», – запевняє психіатр.

Надмірна вага

Як стверджує лікар, чим більша зайва вага, тим гірше вона впливає на роботу мозку. Наприклад, люди з надмірною вагою мають менший об’єм мозку. Зокрема, лікарі радять харчуватися збалансовано, контролювати час прийомів їжі та спостерігати за своїм станом до та після їди.

Нагадаємо, за сприянням Глобального інституту здоров’я мозку (GBHI) команда науковців з 15 країн провели дослідження з виявлення факторів ризику деменції, що проявляються на ранніх етапах дитинства. У ході досліджень вчені виявили низку факторів, які ще з народження можуть вплинути на розвиток деменції.