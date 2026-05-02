Довгожителі з Італії назвали напій, який продовжує життя

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Улюблений напій мешканців «Блакитних зон» називають одним із рецептів довголіття

В Італії існують так звані «Блакитні зони», мешканці яких перетнули межу в 100 років. Стало відомо, якому напою надають перевагу італійські довгожителі. Про це пише «Главком» із посиланням на Тerazgotuje.

Улюблений напій довгожителей

«Блакитні зони» розташовані у Сардинії в Італії, а також на півострові Нікоя в Коста-Ріці та Ікарії в Греції. Улюблений напій мешканців «Блакитних зон» – це кава. Проте довгожителі надають перевагу окремому виду цього напою, а саме міцному еспресо, який походить з Італії. 

Кава – напій довголіття

Те, що мешканці «Блакитних зон» полюбляють каву – це не збіг, адже її називають одним із напоїв довголіття. Кава містить велику кількість поліфенолів, які мають антиоксидантні властивості. Сполуки, які є у каві, здатні зменшити ризики виникнення низки захворювань, знизити стрес, покращити настрій, метаболізм та підвищити рівень енергії. Крім цього, кава здатна знизити ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету і респіраторних захворювань.

Скільки кави можна пити на добу

Попри корисні властивості кави, варто бути обережними з дозуванням. На одного дорослого у день безпечно вживати близько 300 мг та не перевищувати дозу в 400 мг на добу.

Проте кількість добової норми також залежить від способу її приготування. Наприклад, 250 мл капучино містить близько 65 мг кофеїну, фільтр-кава приблизно 95-100 мг кофеїну, розчинна кава – 50 мг. Водночас 30 мл еспресо містить близько 60 мг кофеїну.

Тож на добу не варто перевищувати норму в 3-4 чашки кави. Але людям з окремими показниками, як виразка шлунка, синдром подразненого кишківника, рефлюкс або хвороби серця варто вживати ще менше кави.

Також повідомлялося, один продукт здатний дієво вплинути на здоров’я людини та навіть продовжити життя на декілька років. Експерт із питань довголіття, дослідник National Geographic та автор бестселерів Ден Бюттнер назвав продукт довголіття, який можна знайти на будь-якій кухні.

