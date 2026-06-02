Лікарка назвала шість маловідомих симптомів деменції, про які варто знати

Юлія Відміцька
Проблеми зі сном та координацією можуть є одними із симптомів деменції
Деякі симптоми деменції плутають зі звичайними віковими змінами

 

Старіння має такі наслідки, як проблеми з пам’яттю, що може бути цілком нормальним. Однак між віковими когнітивними змінами та деменцією є значна різниця, яку визначають симптоми. Про це пише «Главком» із посиланням на Yahoo.

Лікарка Стефані Нотелл та доцент Медичної школи Джонса Гопкінса в Балтиморі розповіла, про які симптоми деменції варто знати. За її словами, деменція – це загальний термін, який описує різні форми когнітивних порушень, зокрема хворобу Альцгеймера, одну з найпоширеніших форм деменції, судинну деменцію та хворобу Паркінсона.

Проблеми з координацією

Стефані Нотелл розповіла, що одним із симптомів розвитку деменції є проблеми з координацією, а саме помітні проблеми з можливістю пересуватися. «Я помітила, що багато фізичних проявів виникають пізніше на початку деменції. Але є фізична проблема, яка виникає раніше та посилюється протягом хвороби, сказала вона, і це здатність людини ходити та підтримувати рівновагу», – сказала експертка.

Тож варто швидко реагувати на подібні симптоми, адже втрата рівноваги або невпевнена хода може свідчити про ранні сигнали нейродегенеративних змін.

Проблеми із пересуванням ніг

Деменція з тільцями Леві має такі симптоми, як проблеми з пересуванням ніг. У таких випадках можуть з’являтися зміни постави, шаркання ногами або сповільнена хода. «Якщо ми бачимо стабільну тенденцію таких змін, на це варто звернути увагу», – наголосила Нотелл.

Зміни смаку та нюху

Якщо людина має проблеми з порушенням або втратою смаку та нюху без певних причин, це може бути пов’язано із деменцією. Тож цей симптом є приводом, щоб звернутися до лікаря. Він не є характерним для всіх форм деменції, але часто пов’язаний із деменцією з тільцями Леві.

Проблеми з ковтанням

Ще одним із симптомів деменції є порушення ковтального рефлексу. Люди, які страждають на деменцію, часто під час їди можуть мати проблеми, коли їжа потрапляє у дихальні шляхи. Після цього ймовірний розвиток інфекції у легенях. «Це називається аспіраційна пневмонія, і саме тому пневмонія досить часто виникає на пізніх стадіях деменції», – пояснила лікарка.

Нетримання сечі

Контроль сечового міхура залежить від роботи багатьох нервів, які втрачають свою функціональність під час перебігу хвороби. Тому нетримання сечі може бути одним із симптомів деменції. «Це також може бути ознакою хвороби Паркінсона або подібних станів і іноді з’являється за роки до інших симптомів», – додала невролог Джорі Флейшер.

Неспокійний сон

Серед симптомів деменції виділяють також проблеми зі сном. Наприклад, людина може майже не спати вночі та бути сонливою вдень. Таку поведінку часто пов’язують з наслідками старіння, однак її зв’язок з когнітивними змінами є причиною для того, щоб звернутися до лікаря.

«Це може бути так званий розлад поведінки під час фази REM-сну (фаза швидкого сну, – «Главком»), який часто з’являється за роки до розвитку хвороби Паркінсона або деменції з тільцями Леві», – пояснила Джорі Флейшер.

