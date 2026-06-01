Лікарі видалили дівчині кісту, розміром із волейбольний м’яч: деталі унікальної операції

Діаметр кісти пацієнтки сягав 20 см

У Львові лікарі виконали складну малоінвазивну операцію 22-річній дівчині, видаливши кісту розміром із волейбольний м’яч. Медики поділилися подробицями унікальної операції на сторінці Львівського обласного клінічного перинатального центру, пише «Главком».

22-річна пацієнтка мала кісту великих розмірів, яку лікарі виявили під час обстеження. Однак розмір утворення став проблемою для втручання, оскільки його діаметр сягав 20 сантиметрів.

«Це доброякісне утворення, наповнене рідиною, яке виникає поруч із матковою трубою та яєчником. Діаметр кісти сягав 20 см.Ускладнювало ситуацію супутнє ожиріння ІІІ ступеня – індекс маси тіла пацієнтки становив 46,5, що значно підвищувало анестезіологічні та хірургічні ризики» , – розповіли лікарі.

Тож хірурги знайшли рішення та провели лапароскопічне втручання за допомогою невеликих проколів. Л«ікарі повністю відокремили й видалили кісту зі збереженням яєчника та маткової труби. Для пацієнтки це означає головне: її репродуктивні органи неушкоджені, в майбутньому вона зможе планувати вагітність», – зауважили у лікарні.

фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр

Завдяки такому підходу до операції пацієнтка мала можливість менше відчувати післяопераційний біль та швидше відновлюватися. «Видалили гігантську паратубарну кісту, розміром майже як волейбольний м’яч, лише через декілька проколів!» – йдеться у дописі.

Медики наголосити на тому, що паратубарні кісти можуть тривалий час не мати симптомів і водночас досягати великих розмірів. Тож варто не забувати про діагностику та профілактику, що є важливими для своєчасного виявлення хвороб та збереження жіночого здоров’я.

