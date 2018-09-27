Суп – не лекарство. Супрун разрушила еще один миф нашего детства



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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, нужно ли есть суп каждый день

Известная разрушительница мифов Ульяна Супрун посвятила гастрономической дискуссии целый пост на странице в Facebook.

«Суп - вкусная и полезная пища, которая издавна полюбилась во многих странах. Даже настолько, что многие люди считают, что обедать им обязательно, иначе не избежать болезней желудка и вообще – «как можно жить без супа?!», - отметила Супрун.

По ее словам, суп был популярен в разные времена и в разных культурах, в Европе и Азии. В частности, потому, что это вариант блюда из небольшого количества продуктов. В Украине культура потребления супа и борща укоренилась прочно. Холодные зимы и недостаток овощей наиболее вероятно повлияли на то, что они стали популярными блюдами «на первое».

«Впрочем, есть или не есть суп - больше вопрос вкуса, чем здоровье. Даже если вы совсем откажетесь от супа - это не будет иметь вредных последствий. Ведь в странах, где почти не едят жидкие блюда - показатель гастроэнтерологических заболеваний не имеет существенных отличий от нашего», - подчеркнула и.о. министра.

Супрун добавила, что никакого научного подтверждения, что есть суп нужно ежедневно, нет, но от его потребления есть плюсы. Так, в одной тарелке супа или борща можно собрать 3-6 видов зеленых овощей, бобовых, грибов и зелени. В супе полезные витамины или минералы остаются в блюде. Жиры, которые есть в супе, способствуют лучшему усвоению растительных пигментов каротиноидов. Кроме того, хорошо увлажненная пища лучше переваривается.

«Суп - это не лекарство и не скучный атрибут здорового образа жизни, который мы должны потреблять ежедневно. Это простая и удобная пища, которая может иметь большую пользу для здоровья», - подытожила она..

Напомним, что ранее Алла Костромичова упала на подиум во время дефиле.