Ученые доказали, что дефицит витамина В12 резко ослабляет иммунитет



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Ученые из Университета Райса выявили прямую взаимосвязь между дефицитом витамина В12, возникающим на фоне несбалансированного рациона и риском инфицирования организма

Эксперименты показали: недостаток этого витамина резко ослабляет иммунитет, усиливая уязвимость организма перед действием разных патогенов и стресса.

В сообщении на сайте университета говорится, что дефицит витамина В12 «вредит здоровью на клеточном уровне, повреждая митохондрии». Его недостаток связан с резким понижением иммунных ресурсов, что ведет к развитию хронической усталости, малокровия, психических болезней (шизофрения). В человеческом организме важный витамин не синтезируется, его можно получать в основном с пищей.

Ученые работали с круглыми червями (C. elegans), которые также не могут самостоятельно производить В12, потребляя его только с питанием. Исследователи наблюдали за двумя популяциями червей: одна обеспечивалась достаточным объемом витамина, содержащемся в корме, а другая получала корм с очень незначительным содержанием В12.

В результате авторы работы смогли убедиться в том, что животные, которые не страдали от дефицита витамина В12 в рационе, демонстрировали устойчивость сразу к множественным факторам угрозы для иммунитета. В частности, эти черви лучше переносили воздействие неблагоприятных условий среды (например, повышение температурного режима) и патогенных микробов (выживали при заражении смертельным для многих животных количеством микроорганизмов).

В свою очередь, как сообщили авторы проекта, «дефицит В12 вел к накоплению частично разложившихся аминокислот внутри митохондрий, что ухудшало их работу и способствовало появлению проблем с иммунитетом».

Джерело: Medikforum.ru