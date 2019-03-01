Ученые доказали, что сочетание алкоголя и сигарет разрушает мозг



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evlin.ru

Во время исследования ученые оценили воздействие табакокурения и алкоголя на организм

У людей, которые не только пьют, но и курят, мозг разрушается сильнее. Намного сильнее, чем у людей, которые только пью или только курят. К такому выводу пришли специалисты из исследовательского проекта ACS Chemical Neuroscience. Они заявили о том, что при употреблении алкоголя в сочетании с сигаретами деградации подвергаются почти все отделы мозга.

Перед учеными стояла задача – оценить комбинированное воздействие табакокурения и алкоголя на центральную нервную систему. Работали с крысами. Грызуны подвергались воздействию алкоголя, сигаретного дыма или их сочетания.

В итоге было установлено, что алкоголь в сочетании с сигаретами и курения способствует существенному повышению активных форм кислорода в гиппокампе. У животных, которые подвергались воздействию только табачного дыма или только алкоголя этих окисляющих клетки компонентов в мозге было меньше. Ученые пояснили, что повышение уровня активных форм кислорода коррелирует с растущим риском повреждения клеток. При сочетании алкоголя с сигаретами такой риск повреждений особенно сильно повышается для клеток гиппокампа, ответственного за память, эмоции и ориентирование в пространстве.

Также обнаружилось, что при совместном употреблении алкоголя и сигарет во всех рассмотренных учеными областях мозга повышалось количество маркеров воспаления – этих компонентов (специфических провоспалительных цитокинов) было больше, чем в случаях, когда мозг подвергался влиянию чего-то одного, алкоголя либо сигарет. Помимо того, у крыс, которые ощущали на себе действие сразу спиртного и никотина, было зафиксировано понижение нейротрофического фактора, что связано с ухудшением функции мозга.

Джерело: Medikforum.ru