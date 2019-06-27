Ученые заявили, что жизнь в многоквартирных домах ведет к болезням сердца, инсультам и диабету



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На здоровье людей, живущих в многоквартирных домах, оказывает негативное влияние высокая плотность населения, шум, а также загрязнение воздуха веществами, попадающими в него с ближайших дорог

Ученые Литовского университета медицинских наук высказали мнения о том, что проживание в многоквартирных домах, сопряженное с влиянием целого ряда неблагоприятных факторов, может вести к появлению болезней сердца, инсультов и диабета 2-го типа. Об этом можно прочесть в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты анализировали то, насколько далеко от частных и многоквартирных домов расположены дороги и зеленые насаждения и сопоставляли это с развитием гипертонии среди жильцов, а также их риском метаболического синдрома, для которого характерны такие симптомы как повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови, а также избыток веса. Метаболический синдром нередко оказывается предвестником диабета второго типа. Кроме того, он повышает риск инфарктов и инсультов.

Авторы исследования установили, что у людей, которые жили в многоквартирных домах, наблюдалось особенно опасное воздействие загрязнение воздуха от автомобильных выхлопов, доносящихся с трасс, расположенных поблизости. Вследствие влияния грязного воздуха у них во многих случаях развивалось повышенное кровяное давление и возникало состояние, предшествующее сахарному диабету.

«Вблизи многоэтажных домов дорожное движение более интенсивное, и автомобильных выхлопов - больше. Помимо этого на здоровье жителей таких домов также оказывают негативное влияние высокая плотность населения и шумовое загрязнение», - пояснили ученые.

По их словам, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и других опасных для жизни состояний, угрожающих жителям многоэтажек, можно за счет улучшения шумоизоляции квартир и развития зеленых зон.

Джерело: Medikforum.ru