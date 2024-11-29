Місячний календар стрижок на грудень 2024: ідеальні дні для візиту до перукаря

Прогноз сприятливих та несприятливих днів для стрижок за місячним календарем

Місячні цикли можуть справляти помітний вплив на стан та ріст волосся, тому при плануванні перукарських процедур варто звертати увагу не лише на професійність майстра, а й на астрономічні рекомендації.

«Главком» пропонує спеціальний календар, який допоможе читачам обрати найоптимальніший період для відвідування салону краси. Календар містить детальні рекомендації щодо найсприятливіших днів для стрижки, фарбування та інших маніпуляцій з волоссям, базуючись на положенні Місяця.

Сприятливі для стрижки у грудня 2024

Місячний календар для догляду за волоссям у грудні пропонує низку сприятливих днів для різноманітних перукарських процедур:

Основні дні для повної зміни зачіски: 1, 6-7, 15-16, 20, 24, 29 грудня.

1, 6-7, 15-16, 20, 24, 29 грудня. Рекомендовані дні для легкого підстригання: 4, 10, 19, 23, 27 грудня.

4, 10, 19, 23, 27 грудня. Дні для м'якої корекції та доглядових процедур: 7, 16, 20-22 грудня.

Так, рекомендації на основі місячних фаз свідчать, що в названі дати ви можете отримати максимальний ефект від перукарської процедури. Саме в ці дні волосся матиме схильність до кращого росту та природного блиску.

Місячний календар стрижок на грудень 2024 року інфографіка: glavcom.ua

Невдалі дні для стрижки у грудні 2024

Згідно з місячним календарем, у грудні не варто робити зміни з волоссям у такі дні: 2, 5-6, 12, 16, 19-20, 22, 26-27, 30 грудня. У цей період краще зосередитися на домашньому догляді за волоссям та уникати радикальних змін у зовнішності.

Якщо ж вирішили відвідати салон у ці дні, врахуйте, що результат може бути непередбачуваним: зачіска може не відповідати вашим очікуванням, ріст волосся може уповільнитися, а укладка погано триматиметься. Щоб зберегти красу та здоров'я волосся, краще перенести похід до майстра на більш сприятливий день.

Коли фарбувати волосся у грудні 2024

Згідно з місячним календарем на грудень, найкращими днями для фарбування волосся та інших процедур із кольором будуть:

Для кардинальної зміни кольору: 2, 17, 25, 29 грудня.

2, 17, 25, 29 грудня. Для додавання нових відтінків: 7, 13, 15, 21, 28 грудня.

7, 13, 15, 21, 28 грудня. Для легкого оновлення кольору: 8, 19, 24, 26 грудня.

У ці дні сміливо вирушайте до майстра-колориста. Незалежно від того, чи хочете ви кардинально змінити свій образ, чи спробувати сучасні техніки фарбування – ці дати гарантують чудовий результат і задоволення від свіжого образу.

Коли не слід фарбувати волосся у грудні 2024

Місячний календар не рекомендує фарбувати волосся у наступні дати: 4, 9, 16, 19, 22, 26, 30 грудня. Будь-які зміни кольору волосся в ці дні можуть призвести до небажаних результатів.

Фарба може лягти нерівно, колір вийти несподіваним, а агресивні компоненти засобів можуть завдати шкоди структурі волосся. Щоб досягти найкращого ефекту і зберегти здоров'я локонів, дочекайтеся більш сприятливих днів за місячним календарем.