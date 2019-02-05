Употребление молочных продуктов снижает риск развития инфаркта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: unsplash / @perfectcoding

Включение в рацион йогурта, масла и молока уменьшает шансы развития болезней сердца

Специалисты из Утрехтского университета (Нидерланды) провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что употребление таких молочных продуктов, как сыр, йогурт, масло и молоко, снижает риск развития инфаркта, пишет Express.co.

На протяжении 18 лет эксперты анализировали рацион питания 75 тысяч жителей Великобритании и Дании, из которых 3500 перенесли инфаркт. Те из пациентов, кто употреблял необезжиренные молочные продукты с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, меньше подвергались опасности заработать болезни, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам экспертов в области эпидемиологии питания, анализ полученных в ходе исследования данных показал, что при употреблении относительно небольшого количества длинноцепочечных насыщенных жирных кислот — триглицеридов, которые обычно содержатся в мясе, и замене их на белки растительного происхождения снижается риск развития инфаркта.