  1. Головна
  2. Скотч
  3. Здоровье

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоровье

    Употребление молочных продуктов снижает риск развития инфаркта

    • Розсилка
    Фото: unsplash / @perfectcoding - Употребление молочных продуктов снижает риск развития инфаркта
    Фото: unsplash / @perfectcoding

    Включение в рацион йогурта, масла и молока уменьшает шансы развития болезней сердца

    Специалисты из Утрехтского университета (Нидерланды) провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что употребление таких молочных продуктов, как сыр, йогурт, масло и молоко, снижает риск развития инфаркта, пишет Express.co.

    На протяжении 18 лет эксперты анализировали рацион питания 75 тысяч жителей Великобритании и Дании, из которых 3500 перенесли инфаркт. Те из пациентов, кто употреблял необезжиренные молочные продукты с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, меньше подвергались опасности заработать болезни, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    По словам экспертов в области эпидемиологии питания, анализ полученных в ходе исследования данных показал, что при употреблении относительно небольшого количества длинноцепочечных насыщенных жирных кислот — триглицеридов, которые обычно содержатся в мясе, и замене их на белки растительного происхождения снижается риск развития инфаркта. 

    Читайте также: Девять дней без сладкого: Дженнифер Лопес показала идеальный пресс. 
    здоровье Нидерланды
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ