«У мене прекрасна фігура». Оксана Білозір розказала, як їй вдалося схуднути

Співачка поділилася секретами свого харчування, режиму та роботи над тілом, які допомагають їй залишатися у формі та відчувати себе гармонійно

Народна артистка України Оксана Білозір, перша дружина композитора Ігора Білозіра, розповіла про свій підхід до здорового способу життя та догляду за собою. Про це повідомила артистка в інтерв'ю Гордону.

Оксана Білозір зазначила, що секрет її стрункої фігури – поєднання правильного харчування, питного режиму та уваги до власного тіла.

«Бажання полюбити себе. Такою, якою я колись була», – розповіла Оксана Білозір. Вона зазначила, що дотримується простого режиму харчування. «Тільки цілий день можеш їсти все, навіть солодке, але тільки до п’ятої години. А потім – тільки вода. Зараз п'ю гарячу воду», – зазначила Білозір.

Про важливість руху та роботи на сцені Білозір говорить так: «Коли я почала втрачати вагу, я почала розкутіше себе на сцені відчувати. Я почала багато рухатися, слухати своє тіло і це гарно».

Народна артистка також підкреслила, що для неї важливі не кілограми, а об’єми тіла: «Мене цікавлять мої об’єми. Як вони мені підходять до мого одягу чи ні».

