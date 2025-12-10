Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Це був величавий україноцентричний чоловік». Оксана Білозір розхвалила Павла Лазаренка

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
За словами Оксани Білозір, Лазаренко міг багато зробити для України, але не отримав на це шансів
фото з відкритих джерел

Співачка розказала, як їй у скрутну хвилину допоміг глава уряду, який згодом змушений був тікати з України

Народна артистка України, колишня народна депутатка та ексміністерка культури й туризму України Оксана Білозір згадала колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка, відзначивши його як величавого та україноцентричного політика, який міг багато зробити для країни.  Про це повідомила артистка в інтерв'ю Гордону.

Білозір пригадала, як Лазаренко швидко допоміг їй вирішити проблему з житлом у Києві. «Мене виселили з квартири, і я звернулася до нього через приймальню. Натиснув кнопку, викликав Романенка з житлового сектору Кабміну і каже: «Через 20 хвилин буде в тебе Оксана Білозір. На п’ятницю випишеш їй ордер на квартиру, де вона вибере». Поклав трубку. Все, можеш йти», – розповіла Білозір.

Незважаючи на те, що Лазаренко пізніше опинився в Америці і його репутація була зіпсована, вона висловлює вдячність і згадує його добрі вчинки.

«Я дуже довго отримувала від нього поздоровлення. Із 8 березня мені передавали ще дуже багато. Я йому передавала всі вітання. Завжди буду казати: це був величавий чоловік, україноцентричний, який міг дуже багато доброго зробити для України. Йому не дали це зробити. Я свідок того, як він працював у своїй області, і я це бачила. В нього є чому повчитися», – додала Оксана Білозір.

Павло Лазаренко – український політик, прем'єр-міністр України 1996-1997 років. Його звинуватили у відмиванні грошей на закордонні рахунки у 1994-1999 роках.

За даними слідства, під час свого перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА Павло Лазаренко займався відмиванням грошей через приватну газову компанію «Єдині енергетичні системи України», яка пов'язана із Юлією Тимошенко.

Павла Лазаренка звільнили з посади прем'єр-міністра України 2 липня 1997 року, а в 1998 році Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

За даними слідства, виводив гроші Лазаренко за допомогою турецької компанії United Energy International Limited. 14 лютого 1999 році Павла Лазаренка затримали в Нью-Йорку з підробленими документами. У 2004 році під час судового процесу в Сан-Франциско головним свідком обвинувачення виступав Петро Кириченко – колишній соратник Лазаренка.

Загальна сума вкрадених коштів склала $114 млн. У 2006 році суд Каліфорнії засудив Павла Лазаренка до 9 років ув'язнення. Вийшов на свободу 1 листопада 2012 року. 2012 року він вийшов на свободу, отримав право на проживання у США і живе там із другою дружиною, своєю колишньою перекладачкою на судах у США, і їхніми трьома дітьми.

Нагадаємо, що Оксана Білозір, перша дружина композитора Ігора Білозіра, прокоментувала ситуацію зі спадщиною після смерті чоловіка. 

Читайте також:

Теги: Оксана Білозір гроші політика Павло Лазаренко Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У третю річницю визволення Херсона російські загарбники не полишають спроб знищити місто
Три роки після деокупації: як живе Херсон на лінії фронту
11 листопада, 12:00
Білий дім очікує узгодження терміну припинення бойових дій в Україні до кінця листопада
Politico: США планують оголосити терміни завершення війни в Україні найближчим часом
19 листопада, 16:31
Умєров: Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
Рекламні бюджети держструктур перевищили 433 млн грн у 2025 році
«Укрпошта», Приватбанк, Ощадбанк. Скільки грошей держструктури витрачають на рекламу в TikTok
25 листопада, 10:14
Свириденко: МВФ підтвердив стійкість української економіки
Україна та МВФ погодили нову програму кредитування
27 листопада, 00:33
В Україні виник дефіцит вакцин від грипу: що каже МОЗ
МОЗ пояснив, чому в Україні не вистачає вакцин від грипу
3 грудня, 20:25
Україна буде отримувати енергетику як із самої Греції, так і з США через Грецію
Зеленський повідомив, коли Україна розпочне імпорт газу з Греції
16 листопада, 15:34
Дональд Трамп знову заговорив про Путіна
«Дайте мені залагодити чортову війну»: Трамп знову заговорив про розчарування у Путіні
20 листопада, 08:58
Президент привітав Україну з Днем ЗСУ
Президент привітав військових із Днем Збройних сил України
6 грудня, 10:07

Життя

«Це був величавий україноцентричний чоловік». Оксана Білозір розхвалила Павла Лазаренка
«Це був величавий україноцентричний чоловік». Оксана Білозір розхвалила Павла Лазаренка
Школярка з Австралії вижила після укусу найотруйнішої змії у світі
Школярка з Австралії вижила після укусу найотруйнішої змії у світі
В Іспанії жінку звільнено, бо вона приходила на роботу надто рано
В Іспанії жінку звільнено, бо вона приходила на роботу надто рано
Кеті Перрі та експрем'єр Канади Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки
Кеті Перрі та експрем'єр Канади Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки
Вийшла заміж сама за себе: американка влаштувала церемонію в Мексиці і пояснила причину
Вийшла заміж сама за себе: американка влаштувала церемонію в Мексиці і пояснила причину
Дружина Білецького розповіла, як повномасштабна війна змінила життя їхньої родини
Дружина Білецького розповіла, як повномасштабна війна змінила життя їхньої родини

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua