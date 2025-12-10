«Це був величавий україноцентричний чоловік». Оксана Білозір розхвалила Павла Лазаренка

За словами Оксани Білозір, Лазаренко міг багато зробити для України, але не отримав на це шансів

Співачка розказала, як їй у скрутну хвилину допоміг глава уряду, який згодом змушений був тікати з України

Народна артистка України, колишня народна депутатка та ексміністерка культури й туризму України Оксана Білозір згадала колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка, відзначивши його як величавого та україноцентричного політика, який міг багато зробити для країни. Про це повідомила артистка в інтерв'ю Гордону.

Білозір пригадала, як Лазаренко швидко допоміг їй вирішити проблему з житлом у Києві. «Мене виселили з квартири, і я звернулася до нього через приймальню. Натиснув кнопку, викликав Романенка з житлового сектору Кабміну і каже: «Через 20 хвилин буде в тебе Оксана Білозір. На п’ятницю випишеш їй ордер на квартиру, де вона вибере». Поклав трубку. Все, можеш йти», – розповіла Білозір.

Незважаючи на те, що Лазаренко пізніше опинився в Америці і його репутація була зіпсована, вона висловлює вдячність і згадує його добрі вчинки.

«Я дуже довго отримувала від нього поздоровлення. Із 8 березня мені передавали ще дуже багато. Я йому передавала всі вітання. Завжди буду казати: це був величавий чоловік, україноцентричний, який міг дуже багато доброго зробити для України. Йому не дали це зробити. Я свідок того, як він працював у своїй області, і я це бачила. В нього є чому повчитися», – додала Оксана Білозір.

Павло Лазаренко – український політик, прем'єр-міністр України 1996-1997 років. Його звинуватили у відмиванні грошей на закордонні рахунки у 1994-1999 роках.

За даними слідства, під час свого перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА Павло Лазаренко займався відмиванням грошей через приватну газову компанію «Єдині енергетичні системи України», яка пов'язана із Юлією Тимошенко.

Павла Лазаренка звільнили з посади прем'єр-міністра України 2 липня 1997 року, а в 1998 році Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

За даними слідства, виводив гроші Лазаренко за допомогою турецької компанії United Energy International Limited. 14 лютого 1999 році Павла Лазаренка затримали в Нью-Йорку з підробленими документами. У 2004 році під час судового процесу в Сан-Франциско головним свідком обвинувачення виступав Петро Кириченко – колишній соратник Лазаренка.

Загальна сума вкрадених коштів склала $114 млн. У 2006 році суд Каліфорнії засудив Павла Лазаренка до 9 років ув'язнення. Вийшов на свободу 1 листопада 2012 року. 2012 року він вийшов на свободу, отримав право на проживання у США і живе там із другою дружиною, своєю колишньою перекладачкою на судах у США, і їхніми трьома дітьми.

Нагадаємо, що Оксана Білозір, перша дружина композитора Ігора Білозіра, прокоментувала ситуацію зі спадщиною після смерті чоловіка.