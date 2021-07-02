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    Alyona Alyona пообещала больше не сотрудничать с российскими артистами

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    Артистка пообещала, что больше не будет записывать треки с русскими - Alyona Alyona пообещала больше не сотрудничать с российскими артистами

    Артистка пообещала, что больше не будет записывать треки с русскими

    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «Я влипла в неприятность», - признается артистка

    Украинская рэп-звезда alyona alyona на днях устроила автограф-сессию на Позняках. Однако там исполнительницу ждали активисты, которых возмутило сотрудничество исполнительницы с российскими артистами. В частности, речь шла о записи совместной песни alyona alyona с группой «Каста» и Иваном Дорном.

    Реперша заявила, что она больше не будет сотрудничать с русскими и даже попросила активистов следить за ней.

    «Я больше не буду. Вот такая ситуация. Я влипла в неприятности. Я хотела добра. Получилось плохо. Ну окей. Мне больше не с кем работать. Это были все, с кем я хотела поработать. Ну видите, людям это не нравится. У меня просто были люди, которых я люблю, с которыми дружу, которые для меня важны», — объяснила Алена.

    После того, как Алена пообещала активистам не иметь ничего общего с российскими исполнителями, активисты, в свою очередь, отметили, что в случае нарушения обещания реперши, обязательно ей об этом напомнят.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Alyona Alyona новости
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    Alyona Alyona пообещала больше не сотрудничать с российскими артистами