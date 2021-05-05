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    В Индии на выборах победил Сталин

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    В Индии на выборах победил Сталин

    Политик родился в 1953 году — за четыре дня до смерти советского лидера

    Индийский политик Мутхувел Карунанидхи Сталин, названный в честь советского вождя, готовится прийти к власти в штате Тамилнад, юг Индии, сообщает Daily Mail. Возглавляемая им партия опережает ближайших конкурентов с большим отрывом.

    «Индийский Сталин» родился 1 марта 1953 года — за четыре дня до смерти советского лидера. Политик вспомнил, как в 1989 году приехал в Советский Союз и в аэропорту к нему отнеслись с подозрением.

    «Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать мое имя. Когда я сказал Сталин, многие люди в аэропорту начали смотреть на меня. Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем меня впустили», — поделился Мутхувел Карунанидхи.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: политика курьез
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