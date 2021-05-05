В Индии на выборах победил Сталин

Политик родился в 1953 году — за четыре дня до смерти советского лидера

Индийский политик Мутхувел Карунанидхи Сталин, названный в честь советского вождя, готовится прийти к власти в штате Тамилнад, юг Индии, сообщает Daily Mail. Возглавляемая им партия опережает ближайших конкурентов с большим отрывом.

«Индийский Сталин» родился 1 марта 1953 года — за четыре дня до смерти советского лидера. Политик вспомнил, как в 1989 году приехал в Советский Союз и в аэропорту к нему отнеслись с подозрением.

«Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать мое имя. Когда я сказал Сталин, многие люди в аэропорту начали смотреть на меня. Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем меня впустили», — поделился Мутхувел Карунанидхи.

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