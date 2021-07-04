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    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото

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    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото

    Да что вы знаете о небрежности

    Когда к делу приступает, мягко говоря, не очень трудолюбивый человек, то существует всего два сценария развития событий. Первый: он сделает все идеально, чтобы его не заставили переделывать. Второй: он выполнит дело спустя рукава, и вы десять раз пожалеете, что вообще доверили этому человеку какое-либо задание.

    В нашем материале, как вы понимаете, собраны представители второго типа, действующие по принципу «и так сойдет».

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    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото
    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото

    «Да что вы знаете о небрежности!», «Красить за шкафом? Это лишнее, все равно никто не заглядывает туда.», «Предыдущие владельцы дома уверяли нас, что пол на крыше утеплен... Ну теоретически, это правда», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото