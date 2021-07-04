Что случается, когда за работу берется ленивый человек. Курьезные фото

Да что вы знаете о небрежности

Когда к делу приступает, мягко говоря, не очень трудолюбивый человек, то существует всего два сценария развития событий. Первый: он сделает все идеально, чтобы его не заставили переделывать. Второй: он выполнит дело спустя рукава, и вы десять раз пожалеете, что вообще доверили этому человеку какое-либо задание.

В нашем материале, как вы понимаете, собраны представители второго типа, действующие по принципу «и так сойдет».

«Да что вы знаете о небрежности!», «Красить за шкафом? Это лишнее, все равно никто не заглядывает туда.», «Предыдущие владельцы дома уверяли нас, что пол на крыше утеплен... Ну теоретически, это правда», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.