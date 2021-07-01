Все в мире познается в сравнении. Подборка курьезных фото

Собрали для вас подборку снимков и коллажей, на которых наглядно можно увидеть разницу между различными вещами

В мире нет ничего абсолютного. Что кажется большим для муравья, для слона будет маленькой крупицей. То, что для человека долго, в масштабах вечности всего лишь мгновение. Все познается в сравнении.

Поэтому мы решили собрать для вас подборку снимков и коллажей, на которых наглядно можно увидеть разницу между различными вещами.

«Воздушный фильтр, который я только что вынул из газонокосилки, и тот, на который я его заменил», «Разница в освещении комнаты моей сестры и моей комнаты в одно и то же время дня», «Новая когтеточка и та, которую царапали 3 года», «Клюв тукана в сравнении с его черепом», «Мой 20-летний плюшевый мишка из детства и точная копия для моего сына», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.