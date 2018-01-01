Добкин купил у Онищенко портрет «лизоблюда» Геращенко

Беглый нардепдепутат устроил аукцион на шуточную картину.

Беглый депутат Александр Онищенко выставил на аукцион картину «Лизоблюдство», на которой изображен советник МВД Антон Геращенко. Последний на полотне окружен разнообразными деликатесами, и при этом вылизывает пустую тарелку, пишет «Главком». Источником вдохновения для этой композиции, очевидно, стало вирусное видео из

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Картина «Лизоблюдство»

Беглый нардепдепутат устроил аукцион на шуточную картину.

Беглый депутат Александр Онищенко выставил на аукцион картину «Лизоблюдство», на которой изображен советник МВД Антон Геращенко. Последний на полотне окружен разнообразными деликатесами, и при этом вылизывает пустую тарелку, пишет «Главком».

Источником вдохновения для этой композиции, очевидно, стало вирусное видео из ресторана, на котором Геращенко вылизывает собственную тарелку.

Торги за картину стартовали 15 января. Стартовая цена составляла $100. Кто в результате победил в торгах, Онищенко, написал на своей странице в Facebook: «Счастливым обладателем картины «Лизоблюдство» стал Михаил Добкин. Он сделал самое выгодное, финальное предложение, и работа уезжает в Харьков. Ажиотаж вокруг картины с никому неизвестным, облизывающим остатки трапезы человеком, превзошел мои ожидания». По некоторым данным, Добкин заплатил за картину $1151.

При этом он уточнил, что всего будет создано еще четыре таких картины, так что проигравшие в торгах смогут обзавестись собственной копией полотна.

В комментариях под этой публикацией также появилось предложение создать подобное карикатурное полото с Ильей Кивой, который недавно ел руками в Индонезии.