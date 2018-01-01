Сеть обсуждает видео с Луценко, который танцует с собакой

Пользователи внимательно рассматривают интерьеры, в которых разворачивается танец

Пользователи социальных сетей активно обсуждают видео, на котором показывается, как генпрокурор Украины Юрий Луценко танцует с собакой. По информации прессы, эта бернская овчарка, вероятно, принадлежит самому Луценко и носит кличку Черчилль, пишет «Главком». Этот ролик выложила супруга генпрокурора – нардеп Ирина Луценко на

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Юрий Луценко

Пользователи внимательно рассматривают интерьеры, в которых разворачивается танец

Пользователи социальных сетей активно обсуждают видео, на котором показывается, как генпрокурор Украины Юрий Луценко танцует с собакой. По информации прессы, эта бернская овчарка, вероятно, принадлежит самому Луценко и носит кличку Черчилль, пишет «Главком».

Этот ролик выложила супруга генпрокурора – нардеп Ирина Луценко на своей странице Facebook.

«Генеральная репетиция перед показательным выступлением – поздравлением семьи с Новым годом. Черчилль берет уроки танцев, чтобы торжественно поздравить нас с годом собаки», — подписала она клип.

Пользовались принялись активно обсуждать этот ролик. Многие задались вопросом, в чьем именно доме проходила запись видео, так как в глаза бросаются роскошные интерьеры. Другие спрашивают, был ли Луценко трезв, когда плясал с собакой. Третьи же объявили конкурс на самую остроумную подпись к этому видео.

В комментариях пишут: «Собачий вальс», «Танец третьего тысячелетия», «Не знаю, что скажет про это общество защиты животных, но украинцам точно есть что сказать», «Каждый, конечно, отдыхает как умеет — имеет полное право. Но это немного странновато, не?»

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