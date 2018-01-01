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    Пользователи высмеяли вульгарный календарь украинской агро-фиры

    Отмечается, что иллюстрации выполнены в стилистике дешевого кино
    На популярном паблике «Рагу.лі» опубликован календарь одной украинской аграрной компании. Страницы этого календаря созданы с акцентом на банальных символах предпринимательского успеха, силы и прогрессивности, пишет «Главком». «Как то, что ты жрешь с голой девушки иллюстрирует твою успешность в бизнесе?» - колко
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:46
    • Розсилка
    Календарь украинской агро-фирмы
    Календарь украинской агро-фирмы

    Отмечается, что иллюстрации выполнены в стилистике дешевого кино

    На популярном паблике «Рагу.лі» опубликован календарь одной украинской аграрной компании. Страницы этого календаря созданы с акцентом на банальных символах предпринимательского успеха, силы и прогрессивности, пишет «Главком».

    «Как то, что ты жрешь с голой девушки иллюстрирует твою успешность в бизнесе?» - колко вопрошает автор паблика.

    Авторами календаря выступили Сергей Липченко, Иван Подолян, Станислав Романенко, Руслан Борулько, Алексей Лапко, Владимир Мулявка, Сергей Поляков, Александр Оксантюк, Сергей Крыжановский и Юрий Оцабрик.

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    Пользователи высмеяли вульгарный календарь украинской агро-фиры
    Пользователи высмеяли вульгарный календарь украинской агро-фиры
    Пользователи высмеяли вульгарный календарь украинской агро-фиры
    Пользователи высмеяли вульгарный календарь украинской агро-фиры
    Пользователи высмеяли вульгарный календарь украинской агро-фиры
    Пользователи высмеяли вульгарный календарь украинской агро-фиры
    Пользователи высмеяли вульгарный календарь украинской агро-фиры

    Также в комментариях к календарю отмечается, что он сделан с эстетикой посещения сауны. «Зато сразу видно, что из сельского хозяйства они однозначно взяли то, что ассоциируется с самыми рагульными проявлениями «села» (я к селу не имею никаких претензий, это слово, которому придали ругательский смысл на том же уровне «ах ты ж интеллигент!» или «ты что свидомый и незалежный?»)» - отмечается в комментариях.

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