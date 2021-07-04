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    Экономные молодожены заставили гостей мыть посуду после свадьбы и были обруганы

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    Экономные молодожены заставили гостей мыть посуду после свадьбы и были обруганы

    Сначала гости заметили, что на празднике слишком мало еды

    В идеале свадьба должна быть счастливым и радостным событием как для молодоженов, так и для гостей. Но на деле свадьбы часто становятся жутким разочарованием и вызывают только одно желание — как можно скорее уйти.

    Об одной из таких неприятных свадеб рассказала пользовательница Reddit. Когда девушку пригласили на праздник в роскошное и дорогое место, она и не подозревала, что торжество окажется одним из самых ужасных в ее жизни. Все дело в том, что жених и невеста потратили слишком много денег на платье и аренду места для проведения свадьбы, и поэтому решили сами обслуживать мероприятие. Все бы ничего, но в первую очередь это отразилось на гостях.

    Сначала все заметили, что на празднике слишком мало еды. Приготовить угощения вызвался один из друзей молодоженов. Были куплены самые дорогие и лучшие продукты, и приготовленные из них закуски выглядели великолепно, но их хватило только на три четверти гостей, а все остальные остались полуголодными.

    «Мой партнер вернулся к нашему столу с пустой тарелкой. Когда я спросила, почему, он ответил, что еды больше нет. Тогда я подошла к маме невесты и прошептала, что кому-то стоит вынести еще еды. Но в этот момент ее лицо приобрело странное выражение, и она сказала, что еды больше нет. То, что стояло в буфете, — это все, что было приготовлено», — рассказала пользовательница Reddit.

    Но на этом сюрпризы не закончились. Через несколько часов к гостям подошла подружка невесты и попросила их пройти вместе с ней на кухню. Она показала им горы грязной посуды и сказала, что все это нужно вымыть, потому что пара никого не наняла для уборки.

    «Она показала нам стопки тарелок и чашек, а затем сказала, что нам нужно их вымыть. Очевидно, часть самообслуживания свадьбы заключается в том, что вы арендуете посуду, и если вечером она не вернется арендодателям в чистом виде, то молодожены потеряют свой залог. Поэтому я и еще около десяти гостей провели большую часть приема на кухне, по локоть в мыле и воде. Мало того что нас заставили мыть грязную посуду, так на кухне еще и не было кондиционера, поэтому там было жарко, как в аду», — написала девушка в своем посте на Reddit.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: курьез свадьба
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    Экономные молодожены заставили гостей мыть посуду после свадьбы и были обруганы