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    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото

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    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото

    Не лучшие блюда

    Вкус — это то, что стоит на первом месте, когда речь заходит о еде. Однако красивая подача и аппетитный вид тоже имеют значение. Особенно когда вы заказываете что-то в ресторане или навынос и платите за это приличные деньги.

    В Instagram появился аккаунт, в котором люди делятся снимками блюд и продуктов, которые разочаровали их до глубины души. Самые грустные и неаппетитные кадры можете найти, пролистав ниже.

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    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото
    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото