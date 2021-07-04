Когда вместо аппетитного обеда получил сплошное разочарование. Курьезные фото

Не лучшие блюда

Вкус — это то, что стоит на первом месте, когда речь заходит о еде. Однако красивая подача и аппетитный вид тоже имеют значение. Особенно когда вы заказываете что-то в ресторане или навынос и платите за это приличные деньги.

В Instagram появился аккаунт, в котором люди делятся снимками блюд и продуктов, которые разочаровали их до глубины души. Самые грустные и неаппетитные кадры можете найти, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.