Этим харизматичным домашним питомцам могли бы только позавидовать актеры (фото)

«Целая гамма эмоций»,

Кажется, что бы ни делали наши любимые питомцы, они всегда будут выглядеть так мило и забавно, что хозяйская рука будто бы сама потянется к камере, чтобы поскорее это заснять. Ведь их мордочки умеют выдавать такую гамму эмоций, что не показать это миру было бы просто преступлением.

Смотрите сами!

«Хэнк всегда выглядит так, будто он провинился», «И так было минут 5», «Сколько радости!», «Когда впервые попробовал кошачью мяту», «Забрали Рокси из приюта два дня назад и уже гордимся», «Целая гамма эмоций», «Мой кот пришёл домой раньше, чем ожидалось», «И, кажется, он увидел что-то такое, чего видеть не должен был», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.