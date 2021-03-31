Истории про ужасных невест, которые вызовут ярость у адекватных людей

«Последней каплей стал тот факт, что невеста потребовала от меня заранее показать ей свадебную речь. Она полностью ее перечеркала, как учительница в школе. На свадьбу я решила не идти»

Планирование свадебной церемонии — довольно нервный процесс, в котором большая часть забот ложится на плечи невесты. Поэтому многие девушки сильно нервничают и даже срываются на близких людей во время подготовки ко дню X. Однако эгоизм героинь нашего материала перешел все грани разумного.

Мы собрали для вас истории о неадекватном поведении невест, которые вызывают смех и ярость одновременно.

«Невеста была блондинкой, а все подружки невесты, кроме меня, были брюнетками. Поэтому она приказала мне покрасить волосы в темный цвет к свадьбе, чтобы она была единственной светловолосой на фото»

«У отца невесты прямо во время церемонии случился сердечный приступ, и, когда мужчину несли на носилках, его рыдающая дочь закричала: «Как ты мог испортить мою свадьбу?!»

«Свадьба проходила в феврале. На улице было -15 градусов, но невеста настояла на фотосессии на открытом воздухе без верхней одежды. Она хотела, чтобы были видны платья подружек на снежном фоне. После того как многие девушки отказались, та устроила истерику»

«В конце церемонии невеста сообщила части гостей, что в целях экономии они не будут присутствовать на свадебной вечеринке. Она сказала: «Вы уже побывали на самой свадьбе, что еще нужно? Вы же не пришли сюда поесть?»

«Моя лучшая подруга не пригласила меня на свою свадьбу из-за лишнего веса. Они с матерью решили, что моя полнота серьезно ограничит выбор нарядов для подружек невесты»

«Лучшая подруга моей жены — флорист. В качестве свадебного подарка она бесплатно оформила помещение к церемонии, что обошлось ей в кругленькую сумму. А спустя какое-то время моя жена перестала с ней общаться, так как та не сделала нам дополнительного подарка»

«Мою подругу Линдси как-то позвала на свадьбу ее коллега. Однако она отменила приглашение, когда узнала, что Линдси не может себе позволить отдать полторы тысячи долларов на девичник»

«Бывшая лучшая подруга хотела, чтобы я прошла по проходу к алтарю БЕЗ ОЧКОВ, потому что они якобы „испортят эстетику“ ее свадьбы! Причем сказала она это утром в день свадьбы, так что я даже не успела купить линзы»

«Последней каплей стал тот факт, что невеста потребовала от меня заранее показать ей свадебную речь. Она полностью ее перечеркала, как учительница в школе. На свадьбу я решила не идти».

Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.