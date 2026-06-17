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Трамп врятував Бріжит Макрон, яка ледь не впала на спільній фотосесії з лідерами G7 (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Учасники саміту G7 влаштували спільну фотосесію, однак дещо пішло не за планом
фото: скриншот із відео

Підбори першої леді Франції підвели її під час фотосесії

Перша леді Франції Бріжит Макрон на саміті G7 ледь не впала, однак поруч опинився президент США Дональд Трамп, який її втримав. Про цей інцидент розповідає «Главком».

16 червня на саміті «Великої сімки», крім лідерів країн-учасниць, зібралося чимало політиків. Зокрема, саміт відбувся у Франції, у місті Евіан-ле-Бен, де гостей зустрічали президент країни Еммануель Макрон та його дружина, перша леді Бріжит Макрон.

Еммануель і Бріжит Макрон зустрічають лідерів G7
Еммануель і Бріжит Макрон зустрічають лідерів G7
фото: Getty Images

Під час саміту відбувалося безліч зустрічей та фотосесій, на одній з яких стався курйоз. Коли лідери країн та політики почали ставати на свої місця для спільного кадру, Бріжит Макрон не втрималася на ногах через підбори та вхопилася за Дональда Трампа, який стояв поруч.

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На відео можна побачити, як перша леді Франції намагається піднятися на платформу та відразу бере за руку Трампа, щоб допомогти собі. Після цього Макрон зовсім втрачає рівновагу та ледь не падає. Однак у цей момент Дональд Трамп її притримує. Зазначимо, що в цей момент поруч стояв чоловік першої леді Еммануель Макрон.

Після цього моменту на обличчі Бріжит Макрон можна побачити стурбовану посмішку, водночас американський президент не виказав своїх емоцій на публіці.

Як розповідав «Главком», Саміт G7, який відбувся у французькому місті Евіан-ле-Бен, не пройшов без курйозів. На офіційній сторінці президента Франції Еммануеля Макрона з’явилося відео, де він вітає лідерів країн «Великої сімки» з музичним супроводом. На відео наклали пісні для кожного лідера, що привернуло увагу мережі.

До слова, 16 червня, Дональд Трамп та Фрідріх Мерц зустрілися у Франції, у місті Евіан-ле-Бен. Перед робочою сесією на саміті «Великої сімки» канцлер Німеччини подарував американському президенту футболку національної збірної Німеччини з футболу з номером 47 та його прізвищем.

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Теги: саміт Дональд Трамп Велика сімка Еммануель Макрон гумор відео

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