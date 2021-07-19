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    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства

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    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства

    Мороженое для тех, кто в первую очередь утоляет жажду впечатлений

    А вы знали, что мороженым лакомились еще в Древнем Риме? Точнее, у них в ходу было то, что сегодня называют фруктовым льдом, ради создания которого огромные караваны зимой везли тонны льда и снега с гор.

    Его хранили в прохладных подвалах и понемногу доставали в жару, чтобы смешать с ягодами и соком. Умные были люди! Но и современные мастера мороженого от них не отстают, даже превосходят!

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    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства
    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: еда шутки курьез
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    Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства