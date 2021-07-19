Как из обычного мороженого умелые руки сделали новое произведение искусства

Мороженое для тех, кто в первую очередь утоляет жажду впечатлений

А вы знали, что мороженым лакомились еще в Древнем Риме? Точнее, у них в ходу было то, что сегодня называют фруктовым льдом, ради создания которого огромные караваны зимой везли тонны льда и снега с гор.

Его хранили в прохладных подвалах и понемногу доставали в жару, чтобы смешать с ягодами и соком. Умные были люди! Но и современные мастера мороженого от них не отстают, даже превосходят!

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.