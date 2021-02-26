Звезда «Школы» в откровенном наряде показала свою подружку (фото)

Актриса ошеломила откровенными фото

Украинская актриса Елизавета Василенко взбудоражила воображение фанатов горячими снимками.

22-летняя звезда сериала «Школа» опубликовала в своем Инстаграме фото, на которых появилась с рыжеволосой подругой. Девушки в ультрамини дерзко позировали на камеру, щеголяя фигурами.

Лиза и Рената на снимках появились в серебристых платьях с оголенными спинками. Блогерши сделали легкие локоны и дополнили образы аксессуарами.

Менее чем за 12 часов публикация собрала более 190 тысяч лайков. В комментариях фолловеры не сдержали эмоций и засыпали девушек комплиментами.

Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.