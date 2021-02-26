  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Звезда «Школы» в откровенном наряде показала свою подружку (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актриса Елизавета Василенко в мини сексуально попозировала с подружкой - Звезда «Школы» в откровенном наряде показала свою подружку (фото)

    Актриса Елизавета Василенко в мини сексуально попозировала с подружкой

    instagram.com/elizabethvasilenko/

    Актриса ошеломила откровенными фото

    Украинская актриса Елизавета Василенко взбудоражила воображение фанатов горячими снимками.

    22-летняя звезда сериала «Школа» опубликовала в своем Инстаграме фото, на которых появилась с рыжеволосой подругой. Девушки в ультрамини дерзко позировали на камеру, щеголяя фигурами.

    Лиза и Рената на снимках появились в серебристых платьях с оголенными спинками. Блогерши сделали легкие локоны и дополнили образы аксессуарами.

    Менее чем за 12 часов публикация собрала более 190 тысяч лайков. В комментариях фолловеры не сдержали эмоций и засыпали девушек комплиментами.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Звезда «Школы» в откровенном наряде показала свою подружку (фото)
    Звезда «Школы» в откровенном наряде показала свою подружку (фото)
    Звезда «Школы» в откровенном наряде показала свою подружку (фото)
    instagram.com/elizabethvasilenko/

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

    Читайте также: 53-летняя Памела Андерсон о семейной жизни с телохранителем: «Мы не покидали постель с Рождества»
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies