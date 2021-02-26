«Заробитчанка» Ани Лорак сыграла саму себя в новом клипе

Это первая видеоработа Ани в новом 2021 году

Сегодня, 26 февраля, Ани Лорак представила долгожданный сингл «Наполовину».

Поклонники артистки давно ждали выхода лирической композиции, ведь, как известно, Ани Лорак славится своим уникальным творческим почерком – передавать драматические истории с помощью голоса. Именно такие песни находят наибольший отклик у многомиллионной аудитории певицы.

Экранизация «Наполовину» – важное напоминание о том, что любовь – это таинство двух душ, и она не терпит вмешательства со стороны. В основе сюжета лежит любовный треугольник, основанный на личной истории. В клипе Ани Лорак впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни.

«История очень близка мне. Строки “Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний” глубоко открывают смысл всей песни. Это о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но тем не менее, сохранила в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике», — говорит Ани Лорак.

Напомним, во время российской вооруженной агрессии против Украины Ани Лорак не прервала связи с российским шоу-бизнесом, участвует в телевизионных новогодних телешоу российских пропагандистских каналов и проживает в стране-агрессоре.