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    «Заробитчанка» Ани Лорак сыграла саму себя в новом клипе

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    Певица Ани Лорак - «Заробитчанка» Ани Лорак сыграла саму себя в новом клипе
    Певица Ани Лорак

    Это первая видеоработа Ани в новом 2021 году

    Сегодня, 26 февраля, Ани Лорак представила долгожданный сингл «Наполовину».

    Поклонники артистки давно ждали выхода лирической композиции, ведь, как известно, Ани Лорак славится своим уникальным творческим почерком – передавать драматические истории с помощью голоса. Именно такие песни находят наибольший отклик у многомиллионной аудитории певицы.

    Экранизация «Наполовину» – важное напоминание о том, что любовь – это таинство двух душ, и она не терпит вмешательства со стороны. В основе сюжета лежит любовный треугольник, основанный на личной истории. В клипе Ани Лорак впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни.

    «История очень близка мне. Строки “Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний” глубоко открывают смысл всей песни. Это о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но тем не менее, сохранила в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике», — говорит Ани Лорак.

    Напомним, во время российской вооруженной агрессии против Украины Ани Лорак не прервала связи с российским шоу-бизнесом, участвует в телевизионных новогодних телешоу российских пропагандистских каналов и проживает в стране-агрессоре.

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    Теги: знаменитости Ани Лорак самые сексуальные шоу-бизнес
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