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    Прикрыла греховное место цветами. Победительница «Холостяка» изумила фанатов пикантным снимком

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    Победительница десятого сезона шоу &laquo;Холостяк&raquo; Даша Ульянова - Прикрыла греховное место цветами. Победительница «Холостяка» изумила фанатов пикантным снимком
    Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    Даша Ульянова поделилась интимным снимком

    Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова озадачила поклонников интимным снимком.

    На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото на котором продемонстрировала свое обнаженное тело.

    На фотографии полностью раздетая Даша позирует прикрывая грудь рукой, а интимные места композицией из цветов.

    «А за окном почти весна», - отметила в фото девушка.

    instagram.com/dasha_ulyanovaa/
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    Поклонники были в восторге от снимка Ульяновой, о чем написали в комментариях.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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