Прикрыла греховное место цветами. Победительница «Холостяка» изумила фанатов пикантным снимком
Даша Ульянова поделилась интимным снимком
Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова озадачила поклонников интимным снимком.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото на котором продемонстрировала свое обнаженное тело.
На фотографии полностью раздетая Даша позирует прикрывая грудь рукой, а интимные места композицией из цветов.
«А за окном почти весна», - отметила в фото девушка.
Поклонники были в восторге от снимка Ульяновой, о чем написали в комментариях.
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