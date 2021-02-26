Прикрыла греховное место цветами. Победительница «Холостяка» изумила фанатов пикантным снимком

Даша Ульянова поделилась интимным снимком

Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова озадачила поклонников интимным снимком.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото на котором продемонстрировала свое обнаженное тело.

На фотографии полностью раздетая Даша позирует прикрывая грудь рукой, а интимные места композицией из цветов.

«А за окном почти весна», - отметила в фото девушка.

instagram.com/dasha_ulyanovaa/

Поклонники были в восторге от снимка Ульяновой, о чем написали в комментариях.

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Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.