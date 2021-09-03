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    Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля

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    Невеста нападающего английского футбольного клуба &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Криштиану Роналду Джорджина Родригес - Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля
    Невеста нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес
    instagram.com/georginagio

    Девушка встречается с Роналду с 2016 года

    Невеста нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фотографию с Венецианского кинофестиваля.

    Модель попозировала в черном обтягивающем платье с глубоким декольте. Она написала, что уже не первый год приезжает в Венецию и счастлива находиться на мероприятии. В комментариях пользователи оценили красоту Родригес и назвали ее достойным украшением кинофестиваля.

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    Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля
    Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля
    Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля
    Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля
    Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля
    Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля
    instagram.com/georginagio

    В феврале Родригес попала на обложку журнала Sportsweek. 27-летняя испанка предстала перед фанатами в черном бикини. Размещенное в Instagram Родригес фото набрало более 1,8 миллиона лайков.

    Родригес встречается с Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

    «Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

    К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля