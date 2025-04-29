Кіркоров загорівся на сцені під час концерту (відео)

Кіркоров: Вперше мене підсмажили так на сцені

Нещодавно під час концерту у російського співака Філіпа Кіркорова спалахнула куртка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Під час виступу в концертному залі «Октябрьський» у Санкт-Петербурзі на сцені за спиною співака спалахнула піротехніка, і вогонь перекинувся на його куртку. Це сталося, коли Кіркоров виконував пісню «Чорна пантера». На відео чути, як артист вигукує від болю й каже: «Обпікся».

Філіп Кіркоров прокоментував інцидент: «Я горів, так. Нічого, вижив, не згорів! Я, як птах Фенікс, то згоряю, то відроджуюсь. Це моє нормальне існування. Головне, щоб глядач нічого не зрозумів. А все інше… Рани гояться. Ось, Хайдаров Тимур (пластичний хірург, – «Главком») підлікує, підрихтує. Все гаразд. Головне, що ми відпрацювали два концерти. Глядач від цього не постраждав, концерт продовжувався, хоч щось трапилося під час шоу, так буває, це людський чинник, так трапилося. Вперше мене підсмажили так на сцені, вперше».

Нагадаємо, Філіп Кіркоров публічно підтримує агресію Росії проти України та висловлюється на підтримку російських загарбників. Зокрема, він відвідував окупований Крим, де дав концерти для російських солдатів, називаючи їх «героями».

Також Кіркоров виступав перед пораненими окупантами в Горлівці та надавав їм гуманітарну допомогу.

Як повідомлялося, 22 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський позбавив почесного звання «Народний артист України» низку російських артистів. Зокрема, Філіпа Кіркорова.

До слова, у віці 92 років помер народний артист Росії, співак Бедрос Кіркоров, який підтримував дії російської влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його сина Філіпа Кіркорова.