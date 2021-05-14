Когда люди внезапно находили в лесу пугающие вещи (фото)

«Местный художник сделал большой деревянный шар посреди ничего в местном лесу»

Что ни говори, а лес — место таинственное, величественное и порой даже пугающее. Ведь там можно начти не только листочки, грибочки и ягодки, но и другие довольно странные вещи.

Заброшенные статуи, автомобили и мебель, оставленные кем-то среди деревьев, выглядят уже не так безобидно и обыденно. Мы собрали для вас внезапные находки из леса.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.