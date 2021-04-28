  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши

    «Теперь он проводит с нашей новой немецкой овчаркой 24 часа в сутки 7 дней в неделю и ужасно ее балует», – шутят в комментариях пользователи сети

    Когда в семье заходит разговор о том, чтобы завести питомца, против чаще всего высказываются мужчины. Но они еще не знают, что ждет их в будущем. Если домочадцы все-таки решаются на котика, собаку или птичку, отцы оказываются чуть ли не первыми, кто прикипает к питомцу всем сердцем.

    А они отвечают им взаимностью. Ну а фотографии животных и мужчин, которые не хотели их заводить, превращаются в мелодраму и комедию одновременно.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши
    Когда мужчины сначала были против животных, а потом влюбились в них по уши

    «Мой отец не хотел заводить собаку, но согласился на нее, если ему разрешат купить новую машину», «Теперь он возит нашу собаку с собой куда только может», «Папа созванивался по важному делу, и пес был повышен до ассистента», «Он говорил, что мы не будем заводить еще одного кота», «Мой отец говорил, что не будет заботиться об еще одной собаке», «Теперь он проводит с нашей новой немецкой овчаркой 24 часа в сутки 7 дней в неделю и ужасно ее балует», – шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

    Читайте также: «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies