Когда сделал татуировку не ради хайпа, а с глубоким смыслом (фото)

«Тусклое дерево – мама, ушедшая из жизни. Но живых близких еще много!»

Люди портят свое тело всякими рисунками уже десятки тысяч лет, если верить антропологам. Причины почти всегда были наиглупейшие, зачастую по принципу «стадного мышления» – раз все делают, то и я сделаю.

У нас так принято! Сегодня ничего не изменилось, по сути, и лишь в редких случаях в татуировку вкладывается реальный сокровенный смысл. Как в этих примерах. Это вам не банальный цветочек на теле, чтобы красиво было.

«Шрам стал поводом для татуировки с элементом из любимого фильма», «Его лучший друг теперь всегда будет с ним рядом», «На память о лучшем друге и просто хорошем человеке, и о том, как им было хорошо вместе», «Любимый мультфильм детства должен быть увековечен», «Родился в Сиднее, Австралия, переехал в Ирландию. Как подрос – сделал этот символический рисунок», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.