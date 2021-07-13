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    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото

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    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото

    Эти фото откровенно смешат, хотя иной раз и пугают

    Давно канули в Лету те времена, когда отсутствие естественной, врожденной красоты считалось для девушки проблемным фактором. Сегодня все решается предельно просто, если чего-то нет, то это можно сделать искусственно.

    Например, визитом к пластическому хирургу или визажисту, а уж они нашаманят по полной! И никто из новоявленных «красавиц» почему-то не согласен на полумеры, всем подавай максимальный результат. Это откровенно смешно, хотя иной раз и пугает.

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    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото
    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото