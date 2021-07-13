Когда визажисты обещали навести красоту, но сильно облажались. Курьезные фото

Эти фото откровенно смешат, хотя иной раз и пугают

Давно канули в Лету те времена, когда отсутствие естественной, врожденной красоты считалось для девушки проблемным фактором. Сегодня все решается предельно просто, если чего-то нет, то это можно сделать искусственно.

Например, визитом к пластическому хирургу или визажисту, а уж они нашаманят по полной! И никто из новоявленных «красавиц» почему-то не согласен на полумеры, всем подавай максимальный результат. Это откровенно смешно, хотя иной раз и пугает.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.